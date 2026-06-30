ورمقانی: مردم کردستان در تشییع رهبر شهید حضوری پرشور خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقامی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی کمیتههای تشییع رهبر شهید که با حضور مسئولان اجرایی استان کردستان برگزار شد، با قدردانی از حضور مسئولان کمیتههای ستاد برگزاری مراسم اظهار کرد: جلسات متعددی برای هماهنگی و برنامهریزی حضور مردم کردستان برگزار شده و در ادامه نیز تلاش میکنیم تمامی ظرفیتها برای برگزاری باشکوه این مراسم به کار گرفته شود.
وی افزود: جلسهای نیز با حضور استاندار کردستان برگزار شد و بر ضرورت همراهی و همکاری همه دستگاههای مسئول برای فراهم کردن زمینه حضور پرشور مردم استان در مراسم تشییع تأکید شد.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به آغاز برنامههای اجرایی گفت: از اواخر روز یکشنبه کاروانهای استان کردستان در چارچوب برنامههای پیشبینیشده حضور خواهند داشت و جزئیات اجرایی این برنامهها توسط مسئولان مربوطه اعلام میشود.
ورمقامی ادامه داد: با توجه به تقسیمبندیهای انجامشده و مسئولیتهایی که برای استانها در نظر گرفته شده، هماهنگیهای لازم برای میزبانی و پشتیبانی از بخشی از ظرفیتهای استان کردستان نیز انجام شده است.
وی با اشاره به جایگاه کردستان در نگاه رهبر شهید اظهار کرد: مردم کردستان همواره در صحنههای مهم انقلاب و نظام حضور داشتهاند و با توجه به ارادت ویژهای که نسبت به رهبر شهید داشتند، در این مراسم نیز حضور معنادار و پرشوری خواهند داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان افزود: رهبر شهید همواره توجه ویژهای به مردم کردستان، فرهنگ این منطقه و شهدای این استان داشتند و مردم نیز این محبت و نگاه ویژه را فراموش نخواهند کرد.
و مقامی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس این رویداد گفت: صداوسیمای مرکز کردستان و دیگر مجموعههای رسانهای استان، مراسم مرتبط با تشییع را در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، قم، مشهد و دیگر مناطق پوشش خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود روسای کمیتهها بر اساس شرح وظایف تعیینشده، همچون دیگر رویدادهای مهم استان، با جدیت پای کار باشند تا زمینه حضور هرچه باشکوهتر مردم فراهم شود.
معاون استاندار کردستان تأکید کرد: حضور مردم کردستان در این مراسم، بخشی از موج گسترده ارادت مردم ایران به رهبر شهید و شهدای انقلاب، دفاع مقدس، نیروهای نظامی و انتظامی و دانشمندان کشور خواهد بود.
وی اظهار کرد: از تلاشها و مشارکت همه مسئولان کمیتهها قدردانی میکنم و انتظار داریم با همان روحیه، توان و انرژی، مجموعههای مختلف به ویژه سپاه و دستگاههای مسئول تا پایان برنامهها پای کار باشند.
وی با اشاره به اهمیت فضاسازی شهری و محیطی افزود: موضوع فضاسازی باید در مصوبات کمیتهها مورد توجه قرار گیرد و همه شهرداریها، بخشداریها، فرمانداریها و ادارات در مرکز استان، شهرستانها و مسیرهای تردد نسبت به آمادهسازی فضای مناسب اقدام کنند.
معاون استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت برنامههای شهرستانی گفت: قرار است در هر شهرستان برنامهای شاخص برگزار شود و فرمانداران و سپاه شهرستانها باید برای دعوت از سخنرانان ملی و چهرههای شاخص فرهنگی و سیاسی متناسب با ظرفیت هر منطقه برنامهریزی کنند.
ورمقانی ادامه داد: در این برنامهها باید از مدیران استانی نیز دعوت شود تا حضور مسئولان در کنار مردم پررنگ باشد و تلاش میکنم شخصاً در بخش قابل توجهی از این مراسمها حضور داشته باشم؛ همچنین معاونان استاندار، مدیران کل و فرماندهان سپاه نیز در این برنامهها مشارکت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه حضور مردم کردستان در مراسم تشییع تهران بخشی از حرکت عظیم مردمی کشور خواهد بود، گفت: شاید نقش استانها در آن اجتماع میلیونی کمتر دیده شود، اما برنامههایی که در داخل استان و شهرستانها برگزار میشود، فرصت مهمی برای نمایش ارادت مردم کردستان است.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان تأکید کرد: این برنامهها باید با قوت و قدرت برگزار شود و تلاش داریم پیش از آغاز برنامههای مرتبط با اربعین حسینی، مراسمهای شهرستانی به پایان برسد.
ورمقانی همچنین بر نقش رسانهها در انعکاس برنامهها تأکید کرد و افزود: پوشش رسانهای کاروانهای اعزامی کردستان و همچنین مراسمهای شهرستانی اهمیت زیادی دارد و باید اطلاعرسانی گستردهای از طریق رسانههای رسمی و فضای مجازی انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت صداوسیمای مرکز کردستان گفت: لازم است برای تبیین برنامهها و اطلاعرسانی مناسب، از ظرفیت برنامههای پرمخاطب رسانه ملی استفاده شود تا مردم در جریان جزئیات مراسمها قرار گیرند.
معاون استاندار کردستان با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید به مردم این استان اظهار کرد: رهبر شهید همواره نسبت به کردستان، شهدای این منطقه و خانوادههای معظم شهدا نگاه ویژهای داشتند و مردم کردستان نیز در مقاطع مختلف ثابت کردهاند که همراه نظام و انقلاب هستند.
ورمقانی افزود: مردم کردستان در حوادث مختلف از جمله دوران دفاع مقدس، جنگ رمضان و دیگر آزمونهای مهم، سربلند بیرون آمدهاند و این مراسم نیز فرصتی برای نشان دادن این همراهی و ارادت است.
وی در ادامه بر استفاده از ظرفیت فرهنگی کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان در برنامههای پیشرو تأکید کرد و گفت: این رویداد فرهنگی بزرگ نباید فراموش شود و لازم است نشان و پیام کنگره شهدای استان در مراسمهای تشییع رهبر شهید و برنامههای شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم با کمیتههای مرتبط با کنگره شهدا و مجموعههای نظارتی انجام شده تا از ظرفیت این رویداد بزرگ فرهنگی در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود.
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