به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت امام‌المسلمین، سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (ره)، صبح شنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، نماینده ولی‌فقیه در کردستان و جمعی از مسئولان در مسجد جامع بزرگ سنندج برگزار شد؛ مراسمی که با شعارهای انقلابی، مدیحه‌سرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، صحنه‌ای از وفاداری مردم به آرمان‌های رهبر شهید را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، با تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی رهبر شهید، بر ضرورت تداوم راه، اندیشه و آرمان‌های ایشان تأکید کرد.

آرش زره‌تن‌ لهونی‌ استاندار کردستان نیز در این مراسم وجود رهبر را محو ‌وحدت و انسجام دانست.

حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا، روحانیون، جوانان و مسئولان استانی، جلوه‌ای از ارادت و وفاداری مردم کردستان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این آیین با سردادن شعارهایی همچون «هیهات مناالذله»، «ای رهبر شهیدم، راهت ادامه دارد»، «ما همه سرباز توییم خامنه‌ای، گوش به فرمان توییم خامنه‌ای»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر استمرار مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کردند.

مدیحه‌سرایی در رثای اهل‌بیت (ع)، اجرای برنامه‌های حماسی و انقلابی و پخش کلیپ‌هایی از زندگی، مجاهدت‌ها و خدمات رهبر شهید، از دیگر بخش‌های این مراسم معنوی بود که با استقبال حاضران همراه شد.