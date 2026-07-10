به گزارش خبرنگار مهر، برنامه چهارروزه «رواق آقای شهید ایران» با میزبانی همدان و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی در میدان آیینی امام خمینی (ره) برگزار شد؛ رویدادی که با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین در طراحی و اجرای برنامه‌های مذهبی و فرهنگی، جلوه‌ای متفاوت از مراسم آیینی و تبیینی را به نمایش گذاشت.

در این رویداد، تلاش شد با تلفیق سوگواری سنتی با فعالیت‌های هنری، نمایشی و محتوایی، بستری تازه برای جذب مخاطبان متنوع و ایجاد ارتباطی عمیق‌تر با مفاهیم فکری و معرفتی فراهم شود. استفاده از ظرفیت گروه‌های نمایشی استان، همراهی چهره‌های پژوهشی و حضور اندیشمندان حوزه دین، از جمله ویژگی‌های شاخص این برنامه بود.

برگزارکنندگان این رویداد با تمرکز بر معرفی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، کوشیدند فضایی برای گفت‌وگو، تبیین و روشنگری فراهم آورند؛ فضایی که در آن مخاطبان علاوه بر حضور در آیین‌های سوگواری، امکان مشارکت در برنامه‌های فکری و فرهنگی را نیز داشته باشند.

حضور هیئات مذهبی، پژوهشگران، فعالان فرهنگی، نخبگان فکری و اقشار مختلف مردم در این برنامه، نشان‌دهنده استقبال قابل توجه از الگوی جدید برگزاری مراسم آیینی بود؛ الگویی که می‌کوشد در کنار حفظ اصالت‌های مذهبی، پاسخ‌گوی نیازها و سلایق متنوع جامعه امروز نیز باشد.

طراحان «رواق آقای شهید ایران» با تاکید بر محور «خلاقیت بر مدار اصول معرفتی» در پی آن بودند که سطح تازه‌ای از برنامه‌ریزی و اجرای مراسم دینی و تبیینی را ارائه دهند. در همین چارچوب هماهنگی میان بخش‌های مردمی، فرهنگی و فکری، زمینه شکل‌گیری مدلی عملیاتی را فراهم کرد که می‌تواند یک مراسم صرفاً سوگواری را به بستری برای تعامل معرفتی و فرهنگی تبدیل کند.

این رویداد که با همکاری مجموعه‌ای از نهادهای مردمی و فرهنگی برگزار شد، بار دیگر ظرفیت بالای اماکن مذهبی و آیینی را برای ایفای نقش ماثر در حوزه فرهنگ‌سازی و ارتباط‌گیری با نسل‌های مختلف به نمایش گذاشت. بر این اساس بهره‌گیری از رویکردهای خلاقانه، مشارکتی و مسئله‌محور در طراحی برنامه‌های دینی، می‌تواند افق‌های تازه‌ای پیش روی فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی بگشاید.