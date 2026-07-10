  1. استانها
  2. همدان
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

همدان میزبان رویدادی نوآورانه در عرصه برنامه‌های آیینی و تبیینی شد

همدان میزبان رویدادی نوآورانه در عرصه برنامه‌های آیینی و تبیینی شد

همدان-در روزهای اخیر همدان شاهد برگزاری برنامه‌ای چهارروزه با عنوان «رواق آقای شهید ایران» بود؛ رویدادی که با رویکردی نو در میدان امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه چهارروزه «رواق آقای شهید ایران» با میزبانی همدان و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی در میدان آیینی امام خمینی (ره) برگزار شد؛ رویدادی که با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین در طراحی و اجرای برنامه‌های مذهبی و فرهنگی، جلوه‌ای متفاوت از مراسم آیینی و تبیینی را به نمایش گذاشت.

در این رویداد، تلاش شد با تلفیق سوگواری سنتی با فعالیت‌های هنری، نمایشی و محتوایی، بستری تازه برای جذب مخاطبان متنوع و ایجاد ارتباطی عمیق‌تر با مفاهیم فکری و معرفتی فراهم شود. استفاده از ظرفیت گروه‌های نمایشی استان، همراهی چهره‌های پژوهشی و حضور اندیشمندان حوزه دین، از جمله ویژگی‌های شاخص این برنامه بود.

برگزارکنندگان این رویداد با تمرکز بر معرفی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، کوشیدند فضایی برای گفت‌وگو، تبیین و روشنگری فراهم آورند؛ فضایی که در آن مخاطبان علاوه بر حضور در آیین‌های سوگواری، امکان مشارکت در برنامه‌های فکری و فرهنگی را نیز داشته باشند.

حضور هیئات مذهبی، پژوهشگران، فعالان فرهنگی، نخبگان فکری و اقشار مختلف مردم در این برنامه، نشان‌دهنده استقبال قابل توجه از الگوی جدید برگزاری مراسم آیینی بود؛ الگویی که می‌کوشد در کنار حفظ اصالت‌های مذهبی، پاسخ‌گوی نیازها و سلایق متنوع جامعه امروز نیز باشد.

طراحان «رواق آقای شهید ایران» با تاکید بر محور «خلاقیت بر مدار اصول معرفتی» در پی آن بودند که سطح تازه‌ای از برنامه‌ریزی و اجرای مراسم دینی و تبیینی را ارائه دهند. در همین چارچوب هماهنگی میان بخش‌های مردمی، فرهنگی و فکری، زمینه شکل‌گیری مدلی عملیاتی را فراهم کرد که می‌تواند یک مراسم صرفاً سوگواری را به بستری برای تعامل معرفتی و فرهنگی تبدیل کند.

این رویداد که با همکاری مجموعه‌ای از نهادهای مردمی و فرهنگی برگزار شد، بار دیگر ظرفیت بالای اماکن مذهبی و آیینی را برای ایفای نقش ماثر در حوزه فرهنگ‌سازی و ارتباط‌گیری با نسل‌های مختلف به نمایش گذاشت. بر این اساس بهره‌گیری از رویکردهای خلاقانه، مشارکتی و مسئله‌محور در طراحی برنامه‌های دینی، می‌تواند افق‌های تازه‌ای پیش روی فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی بگشاید.

کد مطلب 6883657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها