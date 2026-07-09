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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۴

اطلاعیه رسانه دفتر رهبر شهید انقلاب درباره تدفین پیکر مطهر

اطلاعیه رسانه دفتر رهبر شهید انقلاب درباره تدفین پیکر مطهر

رسانه دفتر رهبر شهید انقلاب، اطلاعیه ای درباره تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه رسانه دفتر رهبر شهید انقلاب تصریح شده است: به اطلاع ملت بزرگ ایران و امّت اسلامی می‌رساند پس از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف در مشهد مقدس و اقامه‌ی نماز بر پیکر ایشان در صحن پیامبر اعظم صلوات‌الله‌علیه‌وآله، هم‌اکنون برنامۀ وداع خانواده مکرم رهبر شهید انقلاب با پیکر مطهر ایشان درحال برگزاری است و هنوز تدفین پیکر مطهر انجام نشده است.

در این اطلاعیه تصریح شده است پس از انجام تدفین پیکر مطهر، اطلاع‌رسانی لازم برای انجام اعمال و نماز لیلةالدفن از رسانۀ KHAMENEI.IR انجام خواهد شد.

کد مطلب 6883671

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