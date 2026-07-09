اطلاعیه رسانه دفتر رهبر شهید انقلاب درباره تدفین پیکر مطهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه رسانه دفتر رهبر شهید انقلاب تصریح شده است: به اطلاع ملت بزرگ ایران و امّت اسلامی می‌رساند پس از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف در مشهد مقدس و اقامه‌ی نماز بر پیکر ایشان در صحن پیامبر اعظم صلوات‌الله‌علیه‌وآله، هم‌اکنون برنامۀ وداع خانواده مکرم رهبر شهید انقلاب با پیکر مطهر ایشان درحال برگزاری است و هنوز تدفین پیکر مطهر انجام نشده است.

در این اطلاعیه تصریح شده است پس از انجام تدفین پیکر مطهر، اطلاع‌رسانی لازم برای انجام اعمال و نماز لیلةالدفن از رسانۀ KHAMENEI.IR انجام خواهد شد.