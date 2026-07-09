به گزارش خبرنگار مهر، یوسف زرین شامگاه پنجشنبه در اجتماع بزرگ خونخواهی رهبر شهید که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در میدان شهدای ذهاب شهرستان رشت برگزار شد با اشاره به وظیفه شرعی و انقلابی در راستای تحقق فرمان الهی «إِنَّما لِلَّهِ»، بر لزوم خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: تمسک به نهضت عاشورا و شعار «یا لثارات الحسین» رمز پیروزی در این مسیر است.

زرین با استناد به فرمایشات جانشین رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، تصریح کرد: مشت گره‌ کرده ایشان نماد صلابت و ایستادگی در برابر نظام سلطه است.

پدر شهید زرین در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، از مردم خواست تا با بصیرت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند و با اتحاد و همدلی، زمینه‌ساز تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی باشند.

وی با اشاره به جبهه استکبار به‌ویژه رژیم‌های سلطه‌گر، بر ضرورت مقابله با آنان تأکید کرد و خطاب به دشمنان نظام هشدار داد: ملت ایران در آینده پاسخ کوبنده‌ای به زیاده‌خواهی‌های آنان خواهد داد.

پدر شهید صادق زرین بر لزوم استمرار مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ های استکبار جهانی تأکید کرد و گفت: خون‌ خواهی امام شهید وظیفه شرعی و انقلابی است.

در پایان این مراسم، پرچم خون‌خواهی با حضور خانواده معظم شهدا رونمایی شد و حاضران با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام داشتند.