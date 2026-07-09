https://mehrnews.com/x3cx2D ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۷ کد مطلب 6883697 استانها قزوین استانها قزوین ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۷ اسفرورین در سوگ امام شهید قزوین- مردم شهر اسفرورین شامگاه پنجشنبه در سوگ رهبر شهید انقلاب به عزاداری پرداختند. دریافت 15 MB کد مطلب 6883697 کپی شد مطالب مرتبط اسفرورین در شب ۱۲۵؛ اجتماع مردمی با رنگ و بوی فرهنگ عاشورا امام جمعه اسفرورین: مذاکره ادامه میدان نبرد و از موضع قدرت است اسفرورین غرق در عزا و ماتم سوگ حسینی اسفرورین در یکصد و چهاردهمین شب تجمعات مردمی؛ جلوهای از شور حسینی برچسبها اسفرورین تشییع رهبر شهید انقلاب قزوین
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