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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۷

حماسه حضور زاهدانی‌ها در شب صد و سی‌ام

حماسه حضور زاهدانی‌ها در شب صد و سی‌ام

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سی امین شب از شهادت قائد امت، تجمع با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6883710

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