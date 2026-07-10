https://mehrnews.com/x3cx2T ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۷ کد مطلب 6883710 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۷ حماسه حضور زاهدانیها در شب صد و سیام زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سی امین شب از شهادت قائد امت، تجمع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6883710 کپی شد مطالب مرتبط «سیدعلی»؛ پدری که مرزهای قومیت و مذهب را شکست حضور میلیونی در تشییع رهبری«رفراندومی» بر وفاداری ملت به ولایت بود چابهار - زاهدان؛ پروژهای که نباید بیش از این پشت چراغ وعدهها بماند اجتماع مردم زاهدان در شب صد و بیست و نهم برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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