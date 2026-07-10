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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷

اجتماع خونخواهی مردم زاهدان در شب ۱۳۱

اجتماع خونخواهی مردم زاهدان در شب ۱۳۱

زاهدان- مردم زاهدان در شب یکصد و سی و یکم در خونخواهی از رهبر شهید اجتماع با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6884278

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