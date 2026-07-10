https://mehrnews.com/x3cxgv ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6884278 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ اجتماع خونخواهی مردم زاهدان در شب ۱۳۱ زاهدان- مردم زاهدان در شب یکصد و سی و یکم در خونخواهی از رهبر شهید اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 38 MB کد مطلب 6884278 کپی شد مطالب مرتبط حضور میلیونی در تشییع رهبری«رفراندومی» بر وفاداری ملت به ولایت بود اجتماع باشکوه مردم سلماس در بزرگداشت رهبر شهید انقلاب قرار شبانه لاهیجانی ها به شب صد و سی و دوم رسید حماسه حضور زاهدانیها در شب صد و سیام «سیدعلی»؛ پدری که مرزهای قومیت و مذهب را شکست برچسبها زاهدان اجتماع مردمی رهبر شهید
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