«سیدعلی»؛ پدری که مرزهای قومیت و مذهب را شکست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در جغرافیای ایران، سیستان و بلوچستان تنها یک استان مرزی نیست؛ تابلویی زنده از همبستگی ملی است که در آن، عشق به رهبری، مرزهای قومیت و مذهب را درنوردیده است.

مردم این دیار کهن، از بلوچ سنی مذهب در چابهار و سراوان گرفته تا سیستانی شیعه در زابل و زهک، همواره «سید علی» را نه فقط یک رهبر سیاسی، که پدری مهربان و ملجأی معنوی برای تمام ایرانیان دانسته‌اند.

این ارادت قلبی، ریشه در نگاه پدرانه و عدالت‌محور آیت‌الله خامنه‌ای به مناطق محروم دارد؛ نگاهی که از نخستین روزهای مسئولیت، سیستان و بلوچستان را «گنج پنهان ایران» نامید و توسعه این استان را در اولویت راهبردی نظام قرار داد.

حضور پرشور طوایف، علما و جوانان اهل سنت این استان در دیدارها با رهبر انقلاب، تصویری روشن از این پیوند ناگسستنی است.

این ارادت، نه از سر تعارف، که برخاسته از باور عمیق مردم بلوچ و سیستانی است که رهبری شهید را بزرگ‌ترین پرچمدار وحدت شیعه و سنی و یگانه سد مستحکم در برابر تفرقه‌افکنی‌های دشمن می‌دانند؛ ارادتی که در هر رشادت مرزبانان غیور استان و در هر ذکر نماز جماعت مساجد اهل سنتش، تجلی می‌یابد.

شهادت رهبری قلب مسلمانان آزاده را جریحه دار کرد

مولوی خلیل رسولی زاده نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت شهرستان ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهادت مظلومانه و جانگداز رهبر مردمی ایران اسلامی، خادم‌الرضا حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، قلب یکایک مسلمانان آزاده را جریحه‌دار کرد و ملت بزرگ ایران را در ماتمی عظیم فرو برد.

وی گفت: رهبر شهید، مصداق بارز آیه شریفه «الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ» بودند که سراسر عمر پربرکت خویش را وقف خدمت بیمنت به محرومان و اعتلای عزت و اقتدار ایران عزیز نمودند.

رهبر شهید تنها برای یک قوم و مذهب خاص نبود

مولوی رسولی زاده اظهارداشت: ایشان در قامت یک رهبر خستگی ناپذیر، نه تنها برای یک قوم و مذهب خاص، بلکه برای تمامی آحاد ملت، اعم از شیعه و سنی، فارس و بلوچ و ترکمن، پدری مهربان و خدمتگزاری صدیق بودند و سیره عملی ایشان در سفرهای استانی و ارتباط بی‌تکلف با توده‌های مردم، گواه این مدعاست.

وی ادامه داد: امروز، مردم شریف، مؤمن و نجیب سیستان و بلوچستان، چه در شمال استان و چه در جنوب آن، یکپارچه در غم فراق این رهبر فرزانه اشک ماتم می ریزند.

ارادت مردم سیستان و بلوچستان به رهبر شهید به دلیل نگاه عدالت محور ایشان

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت ایرانشهر بیان کرد: علمای اهل سنت و آحاد برادران بلوچ ما، همواره دوشادوش برادران شیعی خود ثابت کرده‌اند که پاسداری از کیان ایران اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه، از اصول خدشه‌ناپذیر وحدت ملی و دینی ماست؛ شهادت رهبر ایران به دست رژیم آمریکایی و صهیونیستی، بغض سنگینی را در سینه‌های مردم سیستان و بلوچستان نشانده است؛ مردمی که ساعاتی پس از اعلام خبر فقدان ایشان، در مساجد اهل سنت زاهدان، چابهار، ایرانشهر، سراوان، خاش و روستاهای دورافتاده، مجالس ختم قرآن و ادعیه برپا کردند و در غم شریک ملت ایران شدند.

وی خاطرنشان کرد: ارادت مردم سیستان و بلوچستان به این شهید والامقام، ریشه در منش مردمی و نگاه عدالت‌محور ایشان دارد.

همواره از بیانات روشنگرانه رهبر شهید بهره برده ایم

مولوی فضیلت الله محمودزهی، امام جمعه اهل سنت دست آبخوان خاش در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تجلیل از مقام آن رهبر رهبر شهید گفت: رهبر شهید، مردی شجاع، اهل دل، اهل سخن و مجلس بود و ما همواره از بیانات شیوا و روشنگرانه ایشان بهره‌های وافر برده‌ایم.

وی با بیان اینکه زندگی این مجاهد فی سبیل الله وقف اعتلای پرچم اسلام بود، تصریح کرد: ایشان هفتاد سال زعامت و مسئولیت این پرچم را با شجاعت و مردانگی بر دوش کشید و همواره آرزوی شهادت در این مسیر الهی را داشت. خداوند متعال نیز دعای وی را مستجاب کرد و جام شهادت را نصیبش فرمود.

مولوی محمود زهی در واکنش به جنایت رژیم صهیونیستی، خطاب به کوردلان اسرائیل جنایتکار و ایادی مستکبرین عالم اظهار داشت: دشمنان گمان نکنند با شهادت قائد ملت مسلمان جهان، می‌توانند این چراغ فروزان را خاموش سازند؛ آنها دیروز نیز این گونه می‌پنداشتند؛ غافل از آنکه «نور الله» هرگز خاموش‌شدنی نیست؛ این اقدام بزدلانه نه‌تنها خللی در این مسیر ایجاد نخواهد کرد، بلکه انسانهای مجاهد و فرزندان دلیری از ایشان به یادگار مانده است که این پرچم را بلندتر از گذشته به اهتزاز درخواهند آورد.

حضور میلیونی در مراسم تشییع رهبری نشان از منزلت الهی ایشان است

امام جمعه اهل سنت بخش آبخوان خاش با اشاره به حضور بی نظیر و پرشور مردم از سراسر جهان در مراسم تشییع پیکر شهید بزرگوار در تهران افزود: این شکوه حضور، همه جهانیان را به عظمت شأن و منزلت این مرد الهی واقف ساخت؛ مردی که همواره با خدا معامله کرد.

وی مهمترین میراث آن شهید والامقام را درس مردانگی، شهادت، شهامت، ایثار و وفا برای ملت شریف ایران و همه آزادگان جهان عنوان و خاطرنشان کرد: ما دیدیم که بسیاری از رهبران و زعمای کشورها در برابر تهدیدات عرصه را خالی کرده و فرار را بر قرار ترجیح میدهند، اما این رهبر شهید، با شهامتی وصفناشدنی در مقابل دشمنان ایستادگی کرد و با نوشیدن جام شهادت، پرچم اسلام را تا ابد استوار نگه داشت؛ این آرمان همیشگی آن رهبر فقید بود؛ خداوند هزاران رحمت و درود بر روح پرفتوح آن ابرمرد تاریخ نثار فرماید.

مولوی محمود زهی در ادامه با اشاره به انگیزه سفر خود از استان سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس گفت: ما از راهی دور آمده‌ایم تا دین و ارادت خود را نسبت به این رهبر عظیمالشأن ادا کنیم.

وی در پایان با استناد به آیات قرآن کریم مبنی بر لزوم مقابله با کفر و ریختن خون مسلمان، خطاب به ملت شریف ایران و سربازان اسلام تأکید کرد: خداوند توفیق دهد تا به کوری چشم بدخواهان، انتقام خون پاک این شهید بزرگوار را از جنایتکاران بگیریم و این دین بزرگ را ادا نماییم.

مردم ایرانشهر همواره خود را همشهری رهبر شهید میدانند

مولوی عبدالواحد بامری، عالم اهل سنت شهرستان ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر مقام معظم رهبری به مشهد مقدس سفر کرده‌ایم.

وی با اشاره به پیوند دیرینه مردم ایرانشهر با رهبر فرزانه انقلاب اظهار داشت: مردم شهرستان ایرانشهر همواره خود را همشهری مقام معظم رهبری می‌دانند؛ این احساس تعلق ریشه در سخنان تاریخی ایشان دارد که در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ در سفر به ایرانشهر فرمودند: ایرانشهر از من است و من از ایرانشهر.

مولوی بامری بیان کرد: همان سفر با بیان جمله‌ای ماندگار تصریح کردند: اگر در این سفر از دنیا رفتم، مرا در ایرانشهر دفن کنید.

با عشقی وصف ناپذیر به مشهد مقدس آمده ایم

وی افزود: امروز به شکرانه این الفت و محبت دیرینه، علما، ریش‌سفیدان و معتمدان اهل سنت ایرانشهر با شوق و عشقی وصف‌ناپذیر به مشهد مقدس آمده‌اند تا در آیین تشییع و تدفین آن رهبر عزیز در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه‌السلام حضور یابند.

عالم اهل سنت ایرانشهر با تأکید بر اینکه این گردهمایی نماد همبستگی عمیق شیعه و سنی در ایران اسلامی است، تصریح کرد: ما امروز آمده‌ایم تا به جهانیان اعلام کنیم که شیعه و سنی در کنار یکدیگر و در پناه ولایت، همواره پشتیبان نظام و آرمان‌های انقلاب بوده‌اند؛ همان‌گونه که مردم ایرانشهر افتخار میزبانی از مقام معظم رهبری را در آن مقطع حساس داشته‌اند، اکنون نیز برای حمایت از فرزند خلف و صالح پس از صالح، حضرت سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، گرد هم آمده‌ایم و با تجدید بیعت با آن رهبر فقید، وفاداری خود را به مسیر نورانی ایشان اعلام می‌داریم.

مولوی بامری در پایان خاطرنشان کرد: این ارادت و همبستگی تنها به استان سیستان و بلوچستان محدود نمی‌ماند، بلکه از سراوان تا دورترین نقاط این مرز و بوم، همه دلدادگان ولایت، جان‌فدای خاک ایران و پیرو خط رهبری هستند و با گوش جان به فرمان رهبر و جانشین صالح او خواهند بود؛ این آیین تشییع که در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه‌السلام برگزار می‌شود، جلوه‌ای از وحدت کلمه و انسجام ملی است.

تشییع رهبر شهید رفراندوم عشق و قدرت است

مولوی واحد بخش شنبه زهی، امام جمعه اهل سنت سیب و سوران در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت:امروز، رفراندوم عشق و قدرت و تجدید پیمان با آرمان‌های امام شهید است.

وی ادامه داد: امروز، روز وفاداری ملت کشور ایران اسلامی به ارزش‌های دینی و خدمات رهبر شهید است؛ این حضور عظیم مردم، یک عزاداری صرف نیست، بلکه در حقیقت تحلیلی بزرگ سیاسی-اجتماعی بر خدمات ارزشمند امام شهید و دفاع جانانه ایشان از کیان کشور و اسلام در برابر توطئه‌های استکبار جهانی است.

مولوی شنبه زهی بیان کرد: امروز مردم آمده‌اند تا به پاس ارزش‌ نهادن و پاداش خدمات ارزنده امام شهید، تجدید بیعت کنند و تعهد ببندند که بر آرمان‌های همیشه جاویدان و زنده ایشان استوار بمانند. ما پیمان می‌بندیم بر آن ارزش‌هایی که ایشان برای اسلام و جهان اسلام قائل بودند و پای آن ایستاده بودند.

وی اظهار داشت: آنچه در دیدارهای مختلف با این شخصیت عالی و برجسته مشاهده کردم؛ چه در دیدار با خادمین فرهنگی سازمان حج و اوقاف هنگام اعزام به سرزمین وحی و چه در جلسه نخبگان و فرهیختگان اهل سنت کشور، نکات ارزشمندی را بیان فرمودند. ایشان بر ارزش نهادن به همه اقوام، مذاهب و طوایف، حفظ کرامت انسانی و ویژگی‌های قومی، نژادی و مذهبی تأکید داشتند و همواره به خدمت‌رسانی به مردم این استان توصیه می‌کردند.

رهبر شهید از قوم بلوچ به عنوان مردمانی وفادار یاد کرده اند

امام جمعه اهل سنت سیب و سوران گفت: رهبر شهید، به‌طور ویژه از مردم بلوچ به‌عنوان قومی وفادار، شجاع، اهل صداقت و راستی و اهل پیمان یاد کردند.

وی تصریح کرد: امروز همان‌گونه که شهید عزیزمان می‌گفتند، مشاهده می‌کنیم برادران بلوچ و سیستانی در مشهد مقدس جهت حضور در تشییع ایشان آماده هستند و این خود گواه آن جمله ناب و کلام گهربار ایشان است که این مردم اهل وفایند و بر سر پیمان خود ایستاده‌اند.

مولوی شنبه زهی ادامه داد: امروز رفراندوم عشق و قدرت است؛ قدرت ایمان، قدرت وفاداری و عشق به خدمات ارزنده. اینجا مردم گرد هم آمده‌اند تا اظهار وفاداری و عشق کنند و به جهانیان بنمایانند که ای استکبار جهانی و ایادی کفر، بدانید ارزش‌های دینی و معنوی و ایده‌آلیسم الهی بر امپریالیسم دنیوی پیروز شده است.

اجتماعات میلیونی امروز پیمان مجدد با رهبر جدید است

وی تأکید کرد: پیروزی امروز، پیروزی قدرت معنوی است. این ملت عظیم با هیچ فراخوان سازمانی و رسمی اینجا جمع نشده‌اند؛ این فراخوان، فراخوان عشق است، فراخوان مودت است، فراخوان دوستی و قائل‌شدن به ارزش‌های دینی است.

امام جمعه اهل سنت سیب و سوران در پایان بیان کرد: همان‌طور که امام شهید تأکید می‌فرمودند، مردم برای وفاداری و حمایت از مقام معظم رهبری، خلف صالح ایشان، اینجا حاضر شده‌اند و این اجتماع، یک وداع و خداحافظی ساده نیست؛ بلکه پیمانی مجدد است؛ اگر هم بگوییم خداحافظی می‌کنیم، در واقع مردم با تکه‌پاره قلب و عضو وجود خود خداحافظی می‌کنند؛ مکتب او زنده است و ادامه دارد.