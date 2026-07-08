https://mehrnews.com/x3cwJf ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۷ کد مطلب 6882943 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۷ اجتماع مردم زاهدان در شب صد و بیست و نهم زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و بیست و نهمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 32 MB کد مطلب 6882943 کپی شد مطالب مرتبط بازگشایی مسیر ریلی زاهدان و عادیسازی سیر قطارها کشف آمپولهای ضدبارداری در واحد آرایشی زاهدان خانواده های زاهدانی به عشق رهبر شهید راهی مشهد شدند برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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