اجرای ۱۵ طرح آبخیزداری در شهرستان آبدانان

روح الله کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق روستایی، اظهار داشت: این طرح‌ها علاوه بر جلوگیری از هدررفت آب و کنترل سیلاب، به ایجاد اشتغال پایدار در روستاها نیز انجامیده است و خوشبختانه تاکنون بیش از ۱۵ طرح آبخیزداری در این شهرستان به اجرا درآمده است.

وی افزود: عملیات خاکی این طرح‌ها بالغ بر ۱۵۰ هزار مترمکعب بوده است و این حجم از عملیات، علاوه بر ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، در سال‌های کم‌آبی نقش مؤثری در کمک به معیشت مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار داشته است.

مدیر منابع طبیعی آبدانان تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر مهار خشکسالی و کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب، زمینه اشتغال موقت و پایدار برای روستاییان فراهم شده است و این امر، نقش مهمی در کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها داشته است.

کرمی در پایان با اشاره به اینکه در سطح استان ایلام، ۸۰ طرح خاکی با حجم ذخیره‌سازی ۸۰۰ هزار مترمکعب وجود دارد، خاطرنشان کرد: این سازه‌ها، نقش کلیدی در مدیریت منابع آبی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی استان دارند و امیدواریم با تخصیص اعتبارات بیشتر، شاهد افزایش کمی و کیفی این طرح‌ها در سطح استان باشیم.