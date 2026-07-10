ساختار توزیع دارو باید ارتقا یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عمر علیپور، با اشاره به برنامههای سازمان غذا و دارو برای مدیریت تأمین دارو در شرایط خاص، گفت: تأمین پایدار دارو از مهمترین مؤلفههای امنیت سلامت کشور است و هرگونه برنامهریزی برای مقابله با شرایط اضطراری باید با سرعت، هماهنگی و استفاده از ظرفیت همه دستگاههای مسئول انجام شود.
وی افزود: تشکیل کارگروههای تخصصی برای تصمیمگیری سریع در مواقع بحرانی، اقدامی ضروری است اما این سازوکار زمانی اثربخش خواهد بود که اختیارات لازم، منابع مالی کافی و هماهنگی کامل میان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، شرکتهای تولیدکننده و شرکتهای پخش وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی از مهمترین حلقههای زنجیره تأمین دارو، شبکه توزیع است و اگر دارو به موقع از تولیدکننده به شرکتهای پخش و سپس به داروخانهها منتقل نشود، حتی در شرایطی که تولید و واردات مناسب باشد نیز مردم با کمبودهای مقطعی مواجه خواهند شد؛ بنابراین ارتقای ساختار توزیع دارو باید بهعنوان یک اولویت جدی دنبال شود.
وی با تأکید بر لزوم تقویت ذخایر راهبردی دارویی، گفت: کشور باید همواره برای شرایط غیرمترقبه، بحرانهای طبیعی یا سایر شرایط خاص آمادگی کامل داشته باشد. حفظ ذخایر راهبردی، مدیریت صحیح موجودی انبارها و بهروزرسانی مستمر اقلام دارویی، از الزامات پایداری نظام سلامت است.
علیپور یادآور شد: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز پژوهشی در تصمیمسازیهای حوزه دارو، میتواند به افزایش دقت، کاهش خطا و ارتقای کیفیت سیاستگذاریها کمک کند و مجلس نیز از هر اقدامی که مبتنی بر شواهد علمی و منجر به بهبود دسترسی بیماران به دارو شود، حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: کمیسیون بهصورت مستمر وضعیت تأمین، تولید، توزیع و دسترسی مردم به دارو را رصد میکند و انتظار دارد با همکاری همه دستگاههای مسئول، از بروز کمبودهای دارویی جلوگیری شده و نیاز بیماران در سراسر کشور بدون وقفه تأمین شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: هدف نهایی همه برنامهریزیها باید حفظ آرامش بازار دارو، حمایت از تولید داخلی، افزایش بهرهوری شبکه توزیع و تضمین دسترسی عادلانه مردم به داروهای مورد نیاز در همه شرایط باشد.
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