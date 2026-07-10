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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان یزد؛ گرما تا یکشنبه ماندگار است

صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان یزد؛ گرما تا یکشنبه ماندگار است

یزد - اداره کل هواشناسی استان یزد برای امروز تا روز یکشنبه هشدار سطح زرد هواشناسی و ماندگاری هوای گرم صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان یزد، ماندگاری هوای گرم از اوایل وقت جمعه تا اواخر وقت یکشنبه بر استان حاکم خواهد بود و تداوم گرما، افزایش نسبی دما و ماندگای هوای گرم را به دنبال دارد.

افزایش مصرف آب و برق و احتمال گرمازدگی در ساعت‌های گرم روز به ویژه برای گروه‌های حساس جامعه از پیامدهای این وضعیت به شمار می‌آید.

مدیریت مصرف آب و برق، خودداری فعالیت گروه‌های حساس به ویژه در فضای باز در ساعت‌های گرم روز، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و تدارک برق اضطراری و کنترل دما و رطوب در سالن‌های پرورشی توصیه شده است.

کد مطلب 6883796

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