روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: براساس نقشه‌های پیش‌بینی، آسمان استان تا اواخر هفته آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و جوی پایدار بر منطقه حاکم است و در ساعات بعدازظهر شاهد وزش موقت و ملایم باد در سطح استان خواهیم بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی در روزهای آتی افزود: از نظر دمایی امروز و فردا بین یک تا دو درجه افزایش دما پیش‌بینی می‌شود و هفته آینده هوای گرمی را در سطح استان تجربه خواهیم کرد به‌طوری‌که بیشینه دما در برخی از نقاط استان به ۴۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به ثبت دماهای ایستگاه‌های استان در شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: در ۲۴ گذشته ایستگاه‌های فامنین، قهاوند و کبودرآهنگ با ثبت ۳۸ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان بودند و صبح امروز شهرستان بهار با ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه هواشناسی گزارش شد.

زاهدی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوای همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین حداقل ۱۶ و حداکثر ۳۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.