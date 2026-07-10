به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه انفرادی نقاشیهای نصرالله رادش با عنوان «بیکلهها» عصر جمعه ۱۹ تیر آغاز به کار میکند و تا ۳۰ تیر ادامه خواهد داشت.
شاید بتوان این نمایشگاه را ادامه نمایشگاه مجسمههای این هنرمند دانست که چهار سال پیش با عنوان «صورتک» برگزار شده بود.
در توضیح این نمایشگاه نوشته شده است: «نصرالله رادش چهرههایی را آفریده که از مرز واقعیت و خیال عبور کردهاند؛ چهرههایی بیپروا، رنگین، و سرشار از شوخطبعی و تأمل.
این نمایشگاه اولین نمایشگاه نقاشیهای او محسوب میشود، جایی که بازیگر، نقاش میشود و رنگها زبان تازهای برای بیان پیدا میکنند.»
نصرالله رادش بازیگر سینما و تلویزیون، پیش از نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه مجسمههایش را با عنوان «صورتک» برگزار کرده بود.
وی در یک نشست خبری درباره آثار نمایشگاه صورتک گفته بود: ساخت مجسمههایم را از زمان دانشجویی در سال ۱۳۶۸ و با خمیر نان بربری شروع کردم اما این سی قطعه صورتک، محصول ۲ سال کار غیرمداوم است. در واقع حاصل این سالها، چهل صورتک بود، اولین بار یکی از آنها را به مهران مدیری تقدیم کردم و بعد از بین آنها که هفت سال از ساختشان میگذشت؛ سی صورتک متفاوت و غیر تکراری را با وسواس زیاد برای نمایشگاه انتخاب کردم.
رادش بیان کرد: عاشق کارهایی هستم که برنامهریزی ندارند؛ در مجسمهسازی چون کار انفرادی است، میتوانم این بیبرنامگی را داشته باشم و همین هم برایم لذتبخش است. من حافظه خوبی ندارم و حتی وقایع دیروز را به یاد نمیآورم اما از بچگی تا امروز، چهره آدمها را به خوبی به خاطر میسپارم. شاید بسیاری از این چهرهها را که اکنون تبدیل به صورتکهای نمایشگاهم شدهاند، جایی دیدهام و بعد ناخودآگاه آنها را با هم میکس کرده، از دریچه تخیل میگذرانم و در نهایت تبدیل به یک تصویر ذهنی میکنم.
نظر شما