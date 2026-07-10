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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

مهلت ثبت‌نام ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی هوشمند تمدید شد

مهلت ثبت‌نام ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی هوشمند تمدید شد

مهلت ثبت نام ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی هوشمند تا ۲۲ تیرماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند اعلام کرد با توجه به استقبال گسترده و درخواست‌های دانشجویان برای شرکت در ترم تابستان ۱۴۰۵ مهلت ثبت‌نام این دوره تا ۲۲ تیرماه جاری تمدید شد.

این فرصت در راستای پاسخگویی به نیاز دانشجویان و ایجاد امکان مشارکت حداکثری در دوره‌های آموزشی ترم تابستان اتخاذ شده است تا تمامی متقاضیان واجد شرایط بتوانند در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام و انتخاب دروس مورد نظر اقدام کنند.

طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، بازه ثبت نام مجدد به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و شروع دوره از ۲۷ تیرماه قطعی است.

کد مطلب 6883806
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