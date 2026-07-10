به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند اعلام کرد با توجه به استقبال گسترده و درخواستهای دانشجویان برای شرکت در ترم تابستان ۱۴۰۵ مهلت ثبتنام این دوره تا ۲۲ تیرماه جاری تمدید شد.
این فرصت در راستای پاسخگویی به نیاز دانشجویان و ایجاد امکان مشارکت حداکثری در دورههای آموزشی ترم تابستان اتخاذ شده است تا تمامی متقاضیان واجد شرایط بتوانند در بازه زمانی تعیینشده نسبت به ثبتنام و انتخاب دروس مورد نظر اقدام کنند.
طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، بازه ثبت نام مجدد به هیچ عنوان تمدید نمیشود و شروع دوره از ۲۷ تیرماه قطعی است.
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