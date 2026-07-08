کشف انبار احتکار ۳۶ تن کالای اساسی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی عباسی گفت: در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی و مبارزه با پدیده احتکار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی موفق به شناسایی سه انبار احتکار کالای اساسی شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضایی، ماموران در بازرسی از انبارهای مذکور، ۳۶ تن برنج احتکار شده به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: در این رابطه پرونده مقدماتی برای سه متهم تشکیل شد که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

عباسی با تاکید بر تداوم طرح های نظارتی پلیس بر بازار خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه توزیع کالا و احتکار برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهند داشت.

دستگیری سارق و مالخر ساختمان های نیمه ساز در زنجان

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری سارق و مالخر ساختمان های نیمه ساز با اعتراف به ۱۰ فقره سرقت در زنجان خبر داد.

سرهنگ ناصر باباخانی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان های نیمه ساز در برخی از محلات سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه ماموران کلانتری ۱۴ زنجان با بررسی‌های میدانی موفق شدند هویت متهم اصلی و یک نفر مالخر این سرقتها را شناسایی و با هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه و جداگانه، آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با بیان اینکه سارق در بازجویی های اولیه به ۱۰ فقره سرقت و فروش اموال به مالخر اعتراف کرد، اظهار داشت: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: با تلاش ماموران کلانتری ۱۶ زنجان، ۱۱ فقره سرقت از انباری‌های مجتمع های مسکونی شهر زنجان کشف شد.

سرهنگ باباخانی افزود: در پی گزارش سرقت‌های سریالی از انباری های مجتمع های مسکونی در زنجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی مجرب قرار گرفت.

وی اظهار داشت: تیم رسیدگی کننده از ماموران کلانتری ۱۶ زنجان با بررسی فنی بر روی سرنخ های به جامانده، متهم را شناسایی و پس از جمع آوری ادله و مستندات کافی با هماهنگی قضایی، او را دستگیر کردند.

باباخانی ادامه داد: متهم که در بازجویی‌های اولیه منکر هرگونه جرمی بود در بازجویی‌های فنی پلیس و مواجهه با ادله و مستندات کشف شده به ۱۱ فقره سرقت از انباری‌های مجتمع‌های مسکونی سطح شهر زنجان اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی با دستور قضایی و صدور قرار مناسب روانه زندان شد.