  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

سارق حرفه‌ای طلا و جواهرات در ساوه دستگیر شد

سارق حرفه‌ای طلا و جواهرات در ساوه دستگیر شد

ساوه - فرمانده انتظامی ساوه از دستگیری سارق طلا و جواهرات به ارزش ۹۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان، سارق در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت طلا و جواهرات از منزل یکی از شهروندان ساوجی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی هویت سارق شدند و پس از اخذ دستور قضائی، در یک عملیات ضربتی نسبت به دستگیری وی در مخفیگاهش اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با بیان اینکه متهم در تحقیقات فنی پلیس به ارتکاب یک فقره سرقت طلا و جواهرات به ارزش ۹۵ میلیارد ریال از منزل شاکی اعتراف کرد، گفت: اموال مسروقه کشف و پس از تشکیل پرونده به مالباخته تحویل شد.

سرهنگ جمالی تصریح کرد: متهم پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6882795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها