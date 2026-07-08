به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت طلا و جواهرات از منزل یکی از شهروندان ساوجی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی هویت سارق شدند و پس از اخذ دستور قضائی، در یک عملیات ضربتی نسبت به دستگیری وی در مخفیگاهش اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با بیان اینکه متهم در تحقیقات فنی پلیس به ارتکاب یک فقره سرقت طلا و جواهرات به ارزش ۹۵ میلیارد ریال از منزل شاکی اعتراف کرد، گفت: اموال مسروقه کشف و پس از تشکیل پرونده به مالباخته تحویل شد.

سرهنگ جمالی تصریح کرد: متهم پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.