برگزاری مراسم شب اول قبر و شام غریبان رهبر شهید در مساجد استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام کاظم شکری اعلام کرد: همزمان با آرام گرفتن پیکر رهبر شهید در مشهد مقدس، نماز شب اول قبر برای آن مرحوم در مساجد و مصلاهای سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به برنامه‌های پیش‌رو اشاره کرد و افزود: آیین شام غریبان نیز به یاد رهبر شهید و با حضور گسترده مردم و نمازگزاران در مساجد استان برگزار می‌گردد.

حجت‌الاسلام شکری همچنین با اشاره به مراسم بزرگداشت یاد و خاطره رهبر شهید، زمان برگزاری این مراسم را ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه و با حضور اقشار مختلف مردم عنوان کرد.

مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد البرز در پایان با اشاره به شور مردم استان در برنامه‌های اخیر اظهار داشت: در روزهای گذشته، ۱۳۱ تجمع میدانی در شهر کرج با حضور پرشور مردم در دفاع از امنیت ملی و تجدید بیعت با رهبری انقلاب برگزار شد که این حضور گسترده، جلوه‌ای از همبستگی و وفاداری مردم البرز به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.