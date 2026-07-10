به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله منوچهری، گفت: راهداران جنوب استان کرمان که از آغاز سفر عزاداران با حضور مستمر در جاده‌ها، وضعیت تردد را رصد و خدمات لازم را به کاربران جاده‌ای ارائه کرده‌اند، تا پایان بازگشت هموطنان نیز در محورهای مواصلاتی حضور پررنگ تری خواهند داشت.

وی با بیان اینکه حضور گشت‌های راهداری در محورهای مواصلاتی بخشی از مأموریت مستمر این مجموعه در طول ایام سال است، افزود: در مناسبت‌هایی که با افزایش حجم سفرها همراه است، از جمله اعزام و بازگشت عزاداران، سطح آماده‌باش نیروهای راهداری، گشت‌زنی‌های میدانی و پایش مستمر محورهای پرتردد با هدف تسهیل تردد و خدمت‌رسانی مطلوب به کاربران جاده‌ای تقویت می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان استان کرمان ادامه داد: گشت‌های راهداری با استقرار در محورهای اصلی و پرتردد جنوب استان کرمان، ضمن رصد لحظه‌ای وضعیت راه‌ها، آمادگی کامل برای ارائه خدمات و واکنش سریع در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی را دارند و این روند تا پایان موج بازگشت عزاداران ادامه خواهد داشت.

منوچهری، با اشاره به هماهنگی مستمر اداره کل راهداری جنوب کرمان با قرارگاه پلیس‌راه جنوب استان و سایر دستگاه‌های خدمت رسان و امدادی، تصریح کرد: ظرفیت‌های عملیاتی راهداری جنوب کرمان برای تردد و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای به‌کار گرفته شده است.

وی از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کرده و با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب سطح محورها تردد کنند.