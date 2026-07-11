پایان عملیات اعزام، اسکان و بازگشت زائران کرمانی «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی، شنبه شب در نهمین روز فعالیت اتاق وضعیت ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در استان کرمان، ضمن قدردانی از تمامی مسئولان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای خدماتی و گروه‌های مردمی که به‌صورت شبانه‌روزی، خالصانه و با حفظ امنیت، ایمنی و کرامت زائران در برگزاری آیین‌های بزرگداشت مشارکت داشتند، اظهار کرد: با پایان یافتن مراسم‌های تشییع و تدفین رهبر شهید ایران در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس و بازگشت زائران به استان کرمان، پایان عملیات اعزام، اسکان و بازگشت زائران اعلام می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه با عنایت الهی و با استعانت از روح ملکوتی رهبر شهید ایران، این فرآیند در استان کرمان و شهرهای مقصد بدون هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی و در کمال صحت، سلامت و امنیت به انجام رسید.

جلالی، ادامه داد: تحقق این موفقیت مرهون حمایت‌های همه‌جانبه استاندار کرمان، نماینده ولی‌فقیه در استان و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اصناف، بخش خصوصی و گروه‌های مختلف مردمی بود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های پس از تدفین و مراسم‌های بزرگداشت رهبر شهید ایران در این استان خبر داد و گفت: در این نشست، بر برگزاری باشکوه مراسم‌ها و آیین‌های ملی و مذهبی، همراه با حفظ امنیت، ایمنی و سلامت شرکت‌کنندگان، تأکید شد.