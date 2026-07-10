به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، با اشاره به وقوع ۵ سانحه مرگبار با ۶ جان‌باخته در هفته سوم تیر گفت: بخش عمده این حوادث بر اثر بی‌توجهی به جلو، سرعت غیرمجاز و تجاوز به چپ رخ داده است. وی تأکید کرد رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از جانب کاربران ترافیکی می‌تواند از تکرار چنین حوادثی دلخراشی جلوگیری کند.

وی گفت: در روز شنبه مورخ ۱۳ تیرماه، ۲ حادثه مرگبار در بزرگراه‌های امام علی(ع) و جلال آل احمد به ثبت رسیده است.

حادثه اول

این تصادف حوالی ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه صبح در بزرگراه امام علی(ع) به سمت شمال، قبل از پل مشیریه بعد از جاده معدن اتفاق افتاد؛ جایی که راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم‌ توجه به جلو با یک دستگاه کامیون شهرداری که بدون رعایت الزامات ایمنی جهت جمع‌آوری زباله‌ در حاشیه بزرگراه در حال تردد بود برخورد می‌کند، که در پی این اتفاق راننده‌ موتورسیکلت(مردی ۲۵ ساله) در اثر شدت صدمات وارده در دم فوت شد.

حادثه دوم

عصر شنبه حوالی ساعت ۱۸:۳۰ در مسیر غرب به شرق بزرگراه جلال‌آل‌احمد و در محدوده زیرگذر گیشا، راننده یک دستگاه سواری فونیکس به علت عدم توجه به جلو و اطراف با عقب یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند. در پی این اتفاق، تعادل موتورسیکلت از کنترل راننده آن خارج شده و در ادامه با سواری سمند و وانت نیسان برخورد می‌کند. این سانحه در نهایت به مرگ راننده موتورسیکلت(مردی ۳۶ ساله) انجامید.

وی با بیان اینکه دیگر تصادف فوتی در بامداد دوشنبه ۱۵ تیرماه حوالی ساعت ۰۳:۵۰ در محدوده خیابان آفریقا به سمت جنوب، بعد از پایانه بیهقی‌ و قبل از میدان آرژانتین رخ داد، گفت: راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد. در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت که جوانی ۲۰ ساله و ترک نشین آن(مردی۲۴ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده در صحنه تصادف در دم جان باختند.

به گفته سردار موسوی‌پور، روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، تهران شاهد وقوع دو سانحه رانندگی منجر به فوت بوده است.

حادثه اول ساعت ۰۳:۲۶ بامداد چهارشنبه

راننده یک دستگاه سواری در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی(ع)، بعد از بزرگراه زین ‌الدین نرسیده‌ به خیابان رسالت، به علت عدم توجه به جلو در حین رانندگی با یک دستگاه موتورسیکلت که در مسیر خود در حال تردد بوده برخورد می‌کند که در اثر این تصادف راننده موتورسیکلت(مردی ۴۵ ساله) در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

حادثه دوم ساعت ۲۱:۰۴ شب چهارشنبه

در خیابان شهید رجایی به سمت جنوب محدوده شهرری بوقوع پیوست ، که در آن راننده یک دستگاه سواری پراید به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه وانت نیسان و پژو ۲۰۷ که در مسیر خود در حال تردد بودند برخورد می‌کند که در پی این اتفاق راننده سواری پراید(مردی ۳۳ ساله) در اثر شدت ضربات و جراحات وارده در دم فوت شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به همه کاربران ترافیکی، به‌ویژه موتورسواران، توصیه کرد: استفاده از کلاه ایمنی را در هیچ شرایطی نادیده نگیرند و در زمان خلوتی معابر نیز فریب باز بودن مسیر را نخورده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند؛ چرا که بخش زیادی از حوادث مرگبار، در همین شرایط و بر اثر یک لحظه غفلت رخ می‌دهد.