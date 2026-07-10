فوت موتورسوار در کلیبر بر اثر عدم استفاده از کلاه ایمنی

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ منصور مسعودی عصر جمعه اظهار کرد: پس از دریافت گزارش از سوی مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در آدرس مذکور، تیمهای عملیاتی پلیس و واحدهای اورژانس بلافاصله به محل اعزام شدند. بررسیهای اولیه نشان میدهد که موتورسیکلت مذکور با تیر چراغ روشنایی مستقر در وسط جاده برخورد کرده است.
وی با تأکید بر جنبههای ایمنی افزود: متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده در اثر برخورد، راکب موتورسیکلت در محل حادثه جان خود را از دست داد. بررسیهای کارشناسان پلیس راه حاکی از آن است که موتورسوار در زمان وقوع حادثه، فاقد کلاه ایمنی بوده است.
فرمانده انتظامی کلیبر در پایان با اشاره به آمارهای علمی، هشدار داد: مطالعات جهانی نشان میدهند که استفاده از کلاه ایمنی میتواند تا ۷۰ درصد از آسیبهای مغزی و تا ۴۰ درصد از مرگومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت جلوگیری کند. لذا از تمامی شهروندان و موتورسواران درخواست میشود با رعایت سرعت مجاز و استفاده اجباری از تجهیزات حفاظتی، از بروز حوادث جبرانناپذیر و از دست رفتن جان عزیزان جلوگیری کنند.
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