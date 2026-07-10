توسعه کشت گیاهان دارویی، زعفران و بادام اولویت کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فتحالله توسلی ظهر جمعه در نشست بررسی مسائل کشاورزی شهرستانهای کبودراهنگ و بهار با اشاره به نقش موثر این ۲ شهرستان در چرخه خرید تضمینی محصولات اظهار کرد: از مجموع ۴۱ مرکز تعاون روستایی فعال در استان همدان، ۱۱ مرکز در شهرستان کبودرآهنگ مستقر است که این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای تولید در این منطقه است.
وی ادامه داد: اختصاص اعتبارات متناسب با این سطح از تولید و پیگیری جدی برای احداث سیلوی استاندارد به منظور نگهداری محصولات کشاورزی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی تخصیص آرد، خواستار بازنگری در سهمیههای مربوطه شد و افزود: با توجه به سهم قابلتوجه این شهرستان در تولید گندم، عدالت در تخصیص سهمیههای آرد براساس این جایگاه تولیدی باید رعایت شود.
وی ظرفیتهای کشاورزی منطقه را فراتر از کشتهای سنتی دانست و اظهار کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی، زعفران و بادام از اولویتهای مهم است و در همین راستا ایجاد صنایع تبدیلی در کنار این محصولات، ارزشافزوده قابلتوجهی برای بخش کشاورزی ایجاد کرده و زمینهساز اشتغالزایی و رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد.
توسلی در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از دامداریهای سنتی به عنوان رکن اقتصاد روستایی تاکید کرد و گفت: احیای گوسفند نژاد «مهربان» و حمایت ویژه از دامداران کوچک، از راهکارهای اصلی تقویت معیشت خانوارهای روستایی است.
وی در پایان بر لزوم پیگیری مستمر مسائل حوزه مکانیزاسیون، تامین بهموقع سوخت و نوسازی تجهیزات کشاورزی تاکید کرد و افزود: مسیر دستیابی به کشاورزی پایدار و تضمین امنیت غذایی کشور، تنها از طریق سرمایهگذاری اصولی در زیرساختها، حمایت از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی هموار میشود.
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