حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای بالای این شهرستان در حوزه تولید انگور، اظهار داشت: ایوان با بهرهگیری از منابع آبی و خاکی مناسب و اجرای طرحهای نوین باغبانی، به قطب اصلی تولید انگور در استان ایلام تبدیل شده است و این حرکت، با اشتغالزایی برای بیش از ۵۰۰ خانوار، نقش بسزایی در رونق اقتصاد محلی داشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه سایت بزرگ باغبانی شامل «پلیه»، «بانبکر» و «مزرعه شماره ۱۴» با تولید سالانه ۸ هزار تن انگور، نقش کلیدی در تأمین نیاز بازار و اشتغال منطقه ایفا میکنند، افزود: پیشبینی میشود امسال از سطح ۶۰۰ هکتار باغات این شهرستان، ۸ هزار تن انگور برداشت شود.
عزیزان تصریح کرد: کیفیت مطلوب محصول تولیدی در این شهرستان، موجب استقبال گسترده بازارهای داخلی و حتی خارجی شده است و این امر، انگیزه کشاورزان را برای توسعه باغات و افزایش تولید دوچندان کرده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به برنامههای توسعهای این بخش، گفت: افزایش سطح زیرکشت باغات انگور از ۶۰۰ هکتار به ۸۱۰ هکتار در مرحله نهایی و بهرهبرداری قرار دارد و این توسعه، نویدبخش جهش تولید و افزایش اشتغال در این منطقه خواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت تکیه بر منابع آبی پایدار و استفاده از روشهای نوین آبیاری در توسعه باغات، خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و حمایت از باغداران، میتوان شاهد تحول اساسی در تولید انگور و محصولات باغی استان بود.
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