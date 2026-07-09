هشدار گرمازدگی و خسارت به کشاورزان؛ موج گرمای شدید ۷ روزه در ۱۴ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیهای نسبت به استقرار الگوی تابستانه از جمعه (۱۹ تیر) تا روز پنجشنبه (۲۵ تیر) هشدار داد و از تداوم روزهای گرم و استمرار بیهنجاری دما در ۱۴ استان کشور خبر داد. این شرایط میتواند خطر آتشسوزی در جنگلها و مراتع، آسیب به محصولات کشاورزی و افزایش احتمال گرمازدگی را به همراه داشته باشد.
بر اساس این اطلاعیه، سازمان هواشناسی برای افزایش دما، تداوم روزهای گرم و استمرار بیهنجاری گرما هشدار سطح زرد صادر کرده است.
این شرایط در جمعه ۱۹ تیر استانهای سمنان، تهران، قم، مرکزی، یزد، البرز، قزوین، لرستان و زنجان را در بر میگیرد.
در شنبه ۲۰ تیر نیز استانهای سمنان، تهران، قم، مرکزی، یزد، البرز، قزوین، لرستان، زنجان، همدان، کرمانشاه و فارس تحت تأثیر این موج گرما قرار خواهند گرفت.
برای یکشنبه ۲۱ تیر نیز استانهای اصفهان، تهران، قم، البرز، قزوین، زنجان، یزد، مرکزی، همدان، فارس، کرمانشاه، لرستان و کردستان پیشبینی شده است.
همچنین در دوشنبه ۲۲ تیر استانهای تهران، البرز، اصفهان، قم، مرکزی، همدان، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و فارس با تداوم گرمای غیرمتعارف مواجه خواهند بود.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، در سهشنبه ۲۳ تیر نیز استانهای تهران، البرز، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، قم، مرکزی، همدان، کردستان، اصفهان، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی و خراسان رضوی در محدوده هشدار سطح زرد قرار دارند.
در چهارشنبه ۲۴ تیر نیز استانهای تهران، قم، البرز، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین، زنجان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، ایلام، مرکزی، همدان و سمنان با تداوم افزایش دما روبهرو خواهند بود.
همچنین پنجشنبه ۲۵ تیر استانهای تهران، البرز، قزوین، سمنان، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، اصفهان، یزد، قم، مرکزی و همدان همچنان در محدوده هشدار سطح زرد قرار خواهند داشت.
سازمان هواشناسی اعلام کرده است که در پی این شرایط، افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال گرمازدگی گروههای حساس، افزایش خطر آتشسوزی در مراتع و جنگلها، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و بروز تنش دمایی در سالنهای پرورشی دور از انتظار نیست.
این سازمان به شهروندان توصیه کرده است با مدیریت بهینه مصرف انرژی، از حضور گروههای حساس در فضای باز بهویژه در ساعات گرم روز خودداری کنند، از روشن کردن آتش در طبیعت بپرهیزند و همچنین برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالنهای پرورشی را در دستور کار قرار دهند.
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