به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «بره سیاه» به کارگردانی جواد فراهانی و نویسندگی مشترک جواد فراهانی و نیما آقاخانی، از ۲۲ تیر در دومین دوره رویداد هورباکس روی صحنه می‌رود.

این اثر با حضور کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه، از جمله افراد مبتلا به اوتیسم، سندروم داون، سی‌پی و سایر شرایط خاص تولید شده است. «بره سیاه» جدیدترین تجربه جواد فراهانی در حوزه تئاتر افراد دارای نیازهای ویژه است و تلاش دارد ظرفیت‌های هنری این گروه از هنرمندان را در قالب یک اثر نمایشی به مخاطبان معرفی کند.

نادر صادقی، نیما آقاخانی، محمدرضا دانشی، پویا عربگری، مهدی سلیمان، نرگس علیزاده، تینا حاجی‌نصرالله، نازنین اسعدی، امیرحسین سلیمانیان، ثمین گل‌محمدی، محمد جهانگیری، یگانه حسینی و مهدیار خسروجردی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

فرناز علیزاده دستیار کارگردان، فربد تکلو و مهلا احمدی گروه کارگردانی، فرشید قدرتی آهنگساز، فرناز علیزاده طراح و سازنده اکسسوار، برند لباسچی مجری لباس، علی آباقری طراح موشن‌گرافیک، محمد ایمان طراح پوستر، رضوان محمودی مدیر صحنه، جواد فراهانی طراح لباس، جواد فراهانی و نیما آقاخانی طراحان صحنه، علی ابر و فربد تکلو عکاسان، نیما آقاخانی اپراتور و علی کیهانی (راوی‌مدیا) مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی این اثر هستند.

نمایش «بره سیاه» از ۲۲ تا ۲۶ تیر ساعت ۲۱ در کاخ هنر میزبان مخاطبان خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اثر را از سامانه تیوال تهیه کنند.