حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید مظهر وحدت و بلوغ سیاسی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا علی اکبری، در خطبه های نماز جمعه شهر ماهنشان با بیان اینکه حضور میلیونی مردم در تهران و قم را تجلی سرمایه اجتماعی، بلوغ سیاسی و اوج همبستگی ملی دانست، گفت: حماسه حضور گسترده و میلیونی مردم در هآئیین تشییع رهبر شهید تجدید میثاقی استوار با آرمانهای عزت، استقلال، عدالت و پیشرفت ایران اسلامی بود.

امام جمعه ماهنشان این حضور را نمود عینی وحدت، انسجام، هماهنگی و مدیریت ملی برشمرد و تصریح کرد: حماسه عظیم مردمی نشان از بلوغ سیاسی و اجتماعی، احساس مسئولیت و وفاداری عمیق به نظام دارد که مهمترین دستاورد آن، بیمه شدن کشور در برابر تهدیدهای دشمن است.

وی با تأکید بر اینکه این سرمایه عظیم ملی، مسئولیت کارگزاران نظام را در تمام سطوح سنگین تر می سازد، افزود: کارگزاران باید با صداقت، کارآمدی، عدالت و همدلی، و با تلاش خستگی ناپذیر و خدمت بیمنت، پاسخ شایسته ای به این حضور پرشور بدهند. در چنین فضایی، هرگونه اقدام وحدتشکن، نابودی این سرمایه ملی و حرکتی علیه مصالح کشور خواهد بود.

حجت الاسلام علی اکبری در ادامه از همه نهادهای امنیتی، انتظامی، خدماتی، اجرایی، موکب داران، نیروهای امدادی، درمانی، هلال احمر، شهرداری، مجموعه حمل ونقل، نیروهای داوطلب مردمی، خبرنگاران و به ویژه سازمان صداوسیما که در برگزاری باشکوه این رویداد نقش داشتند، صمیمانه قدردانی کرد.

وداع تاریخی عراق؛ شکست راهبرد دشمن

امام جمعه ماهنشان در بخش دیگری از خطبه ها، وداع تاریخی و کم نظیر مردم عراق با پیکر رهبر شهید را یک همایش عظیم سیاسی-اجتماعی خواند و اظهار داشت: در این همایش، مرزهای ساختگی رژیم استعماری در هم نوردیده شد و حضور گسترده مردم عراق، نمایش قدرت منطقه ای ایران و تثبیت گفتمان مقاومت بود که پاسخی قاطع به راهبردهای دشمنانه در جهت جدایی دو ملت ایران و عراق محسوب میشود.

عهدشکنی آمریکا و لزوم اقدام قاطع

علی اکبری با اشاره به نقض آشکار عهد آمریکا در قبال تفاهم اخیر، این رفتار را خصلت همیشگی نظام سلطه دانست و تأکید کرد: اعتماد به وعدههای آمریکا جز خسران و ذلت نتیجه ای در پی ندارد و پایبندی یکطرفه به تفاهم نامه ای که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمی کند، فاقد وجاهت شرعی، عقلانی و سیاسی است.

وی از دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح خواست تا با تأکید بر رویکرد مشروط رهبر معظم انقلاب، در برابر هرگونه نقض تعهدات، با قدرت و صلابت اقدام کنند و بدانند که ملتِ حاضر در میدان، پشتیبان قاطع آنان خواهد بود.

امام جمعه ماهنشان به اظهارات خصمانه رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و این سخنان را ناشی از وحشت وی از حضور گسترده مردم در آیین وداع و تشییع رهبر شهید و برافراشتن پرچم خونخواهی در سراسر کشور دانست.

وی با استناد به آموزه های دینی، فتاوای مراجع تقلید و غیرت ایرانی، تأکید کرد: حق قصاص قاتلان، مسببان و عاملان شهادت رهبر شهید و سایر شهیدان خدمت، به طور کامل محفوظ است. انسانهای پاکباخته در هر جای جهان، در نزدیکترین زمان، قصاص این جنایت را انجام خواهند داد و همه آمران و عاملان، پیشتر احصا شدهاند و از چرخه عدالت و قصاص عمومی که به مرور زمان محقق خواهد شد، هیچ گریزی ندارند.