آیت الله شعبانی: خونخواهی رهبر شهید خواسته مشترک مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی ظهر جمعه در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه همدان ضمن دعوت همگان به تقوای الهی و رعایت حلال و حرام خداوند، با اشاره به ایام شهادت حضرت امام سجاد (ع) اظهار کرد: دوران امامت امام چهارم (ع) یکی از سختترین دوران در میان چهارده معصوم (ع) بوده است چراکه بنیامیه گمان میکرد با شهادت امام حسین (ع) و یارانشان، کار اهلبیت (ع) به پایان رسیده و امام سجاد (ع) به دلیل شرایط جسمانی و عزلتنشینی، توانایی هدایت جامعه را ندارند.
وی با بیان اینکه امام سجاد (ع) در لحظه وداع، امانتهای امامت را از پدر بزرگوارشان دریافت کردند، افزود: آخرین سفارش امام حسین (ع) به فرزندشان این بود که «بترسید و بپرهیزید از ظلم کردن بر کسی که یاوری جز خدا ندارد.»
نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر شرایط اختناق شدیدی که شیعیان در آن دوران داشتند، خاطرنشان کرد: امام صادق (ع) در روایتی فرمودند پس از شهادت امام حسین (ع)، تنها سه نفر بر مدار امامت امام سجاد (ع) باقی ماندند و شرایط به قدری دشوار بود که حتی شخصیتهایی مانند مختار یا جریان توابین، هیچ ارتباطی با امام سجاد (ع) نداشتند و حضرت حتی نمیتوانستند به صورت ضمنی عملکرد آنها را تایید کنند.
وی در ادامه به اقدامات راهبردی امام سجاد (ع) در طول دوران ۳۵ ساله امامتشان اشاره کرد و گفت: حضرت برای حفظ رکن تشیع، سه اقدام کلیدی را انجام دادن که یکی تبیین جایگاه امامت و نبوت بود، امام سجاد (ع) با اشکها و مناجاتهای خود، نام اهلبیت (ع) و جریان کربلا را زنده نگه داشتند. گریههای حضرت در طول این سالها، یک اقدام سیاسی و فرهنگی بود تا حقیقت رسالت و امامت را در میان جامعه تبیین کنند.
آیت الله شعبانی کادرسازی و تربیت شاگردان را دومین اقدام کلیدی امام سجاد(ع) برشمرد و افزود: حضرت با وجود محدودیتهای شدید، به تربیت شاگردان برجستهای چون «ابوحمزه ثمالی» و «ابوخالد کابلی» پرداختند و ایشان با خرید و تربیت بردگان و سپس آزاد کردن آنها در ماه مبارک رمضان آنها را با مبانی فکری اهلبیت (ع) آشنا میکردند.
وی سومین اقدام کلیدی امام سجاد(ع) را نشر معارف دینی از طریق دع عنوان کرد و افزود: امام سجاد (ع) با استفاده از ظرفیت دعا، معارف بلند دینی را در قالب «صحیفه سجادیه» حفظ کردند.
امام جمعه همدان با انتقاد از کمتوجهی به صحیفه سجادیه در خانهها تصریح کرد: جای تاسف است که بسیاری از ما حتی نمازگزاران صحیفه سجادیه را در منزل نداریم چراکه این کتاب گنجینه فراوانی است که با خون دل حفظ شده است.
وی در خطبه دوم با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی به تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه ملت ایران، دیشب مردی را در این کشور دفن کرد که عمر شریف خود را برای اعتلای اسلام گذاشت، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب نظام اسلامی را امانتی الهی میدانست و در طول ۳۷ سال مسئولیت، همه تلاش خود را برای حفظ این امانت به کار گرفت.
آیت الله شعبانی با اشاره به رخدادهای سالهای مختلف پس از انقلاب افزود: در این سالها فتنهها، درگیریها، شبهکودتاها، کودتاهای رنگین، قدرتطلبیها، منفعتطلبیها و کینهتوزیهای دشمنان بارها علیه کشور شکل گرفت؛ از حوادث سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ تا دورههای پس از سال ۱۴۰۱ رخ دادههای زیادی در کشور اتفاق افتاد اما رهبر انقلاب و شهید این ملت تمام توان خود را برای حفظ امانت شهدا و امام راحل به کار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این شخصیت بزرگ، آبرو، جان، مال و خانواده خود را برای اسلام هزینه کرد و در نهایت نیز مظلومانه در بیت شریفش به شهادت رسید؛ همان شخصیتی که سالها علیه او تهمتهای فراوانی مطرح شد، اما راه خود را با اتکا به خدا ادامه داد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان ادامه داد: رهبر شهید، مردم را ابزار ماندن در قدرت نمیدانست، بلکه به مردم باور داشت و به آینده امیدوار بود و ایشان اتکای خود را بر سنتهای الهی قرار داده بود و «خدا را نقطه اتکای همه امور» میدانست.
وی با اشاره به آموزههای قرآنی و سیره فکری رهبر شهید، تصریح کرد: این رهبر قرآنی، الهی و مجاهد، از دوران پیش از انقلاب نیز برای اسلام مجاهدت میکرد و آثار، کتابها، سخنرانیها و ارتباطات او با نسل جوان نشان میدهد که نیت قلبیاش همواره خدمت به اسلام بوده است.
آیت الله شعبانی افزود: امام خمینی(ره) درباره رهبر شهید انقلاب فرمودند که «من خودم ایشان را بزرگ کردهام» و نیز تاکید کردند که نیت قلبی او خدمت به اسلام است؛ نیتی که تا لحظه شهادت در او باقی بود.
وی با اشاره به تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید در ایران و مراسم مشابه در عراق، این صحنه را نشانه رشد و وحدت امت اسلامی دانست و گفت: چهل سال پیش کشور ما در جنگ با عراق بود، اما امروز همان ملتها در محور آرمانها و مقاومت به نقطهای رسیدهاند که چنین تشییعهای عظیمی را رقم میزنند.
امام جمعه همدان افزود: این تشییع تاریخی نشان داد که ملتها به مرحلهای از بلوغ رسیدهاند که میتوانند در مسیر حق ثابتقدم بمانند و باید از مردم ایران و عراق در این همراهی عظیم قدردانی کرد چراکه این حضور، پیام روشن پیروزی جبهه حق را به جهان مخابره کرد.
وی با تاکید بر اینکه دشمن نباید احساس پیروزی کند، تصریح کرد: ملت ایران در مکتب امام و انقلاب آموخته است که با شهادت زندهتر میشود و عاشقان رهبر شهید و تربیتشدگان این مکتب، این مسیر را محکمتر ادامه خواهند داد.
آیت الله شعبانی با اشاره به واکنشهای اخیر دشمنان، گفت: فحاشی برخی مقامات آمریکایی نشان میدهد که ترس و رعب بر آنان حاکم شده است چراکه از فریاد انتقامخواهی مردم ترسیدهاند.
وی افزود: در همه تجمعات و تشییعهای روزهای اخیر، یک شعار مشترک به چشم میخورد و آن مطالبه خونخواهی از عاملان شهادت رهبر شهید و سرداران کشور است، مطالبهای که نباید کمرنگ شود.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه خونخواهی تنها محدود به عاملان مستقیم نیست، اظهار کرد: همه کسانی که در این جنایت نقش داشتند، از مفسدان اقتصادی و قارونهایی که معیشت مردم را گروگان میگیرند تا مفسدان فرهنگی و رسانههای ضدانقلاب، باید در صف پاسخگویی قرار گیرند زیرا اینها نیز در تضعیف کشور و ایجاد زمینه برای دشمن نقش داشتند.
وی با تاکید بر ضرورت اقدام عزتمندانه مسئولان در برابر دشمنان گفت: مسئولان کشور باید از ابزارهای قدرت در اختیار جمهوری اسلامی با اقتدار استفاده کنند.
آیت الله شعبانی با اشاره به حساسیتهای ژئوپلیتیک منطقه تصریح کرد: اگر تنگه هرمز بسته شود یا بابالمندب تحت تاثیر قرار گیرد، معادلات منطقه تغییر خواهد کرد و دشمن باید بداند که جمهوری اسلامی ابزارهای موثر در اختیار دارد.
وی افزود: امام خمینی(ره) فرمودند اگر در برابر دین ما بایستید، همه در برابر دنیای شما می ایستیم و امروز نیز مسئولان باید با همین منطق و با اتکا به حمایت مردم عمل کنند.
امام جمعه همدان در ادامه با اشاره به سنتهای دینی مربوط به اموات، از نمازگزاران خواست نماز لیلهالدفن را برای رهبر شهید و خانواده ایشان اقامه کنند و گفت: امشب پس از نماز مغرب، این نماز در مساجد و همچنین در میدان امام هم برگزار میشود.
امام جمعه همدان همچنین صدقه دادن برای اموات را از توصیههای موکد روایات دانست و افزود: از مردم میخواهم در فرصت مناسب، صدقهای را به نیت رهبر شهید پرداخت کنند چراکه صدقه برای اموات، بسیار مورد تاکید معارف دینی ما است.
در بخش پایانی خطبه نماز با تسلیت ایام اسارت اهلبیت(ع)، به مظلومیت امام حسین(ع) و ماجرای دفن آن حضرت اشاره کرد و گفت: در حالی که امروز ملت ایران با احترام پیکر فرزند انقلاب را تشییع و دفن کرد، پیکر مطهر امام حسین(ع) سه روز در کربلا و بیابانها رها شد و زنهای بنیاسد برای دفن آن حضرت وارد میدان شدند.
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