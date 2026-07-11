هشدار شدیداللحن یمن خطاب به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد مفتاح سرپرست دولت صنعا تاکید کرد که مردم این کشور تحت رهبری عبدالملک الحوثی تصمیم به شکستن محاصره آمریکایی-سعودی گرفته‌اند.

وی همچنین خطاب به ائتلاف متجاوز سعودی و عناصر همپیمان آن در مورد پیامدهای ارتکاب هرگونه اقدام احمقانه‌ در این خصوص هشدار داد.

مفتاح در جمع گسترده مردم یمن طی روز گذشته گفت: خطاب به دشمن می گویم این یک تصمیم برگشت‌ناپذیر است. به تمام کسانی که از محاصره مردم ما حمایت می‌کنند هشدار می دهم؛ آنها باید پیامدهای این اقدام را متحمل شوند. یمن گزینه‌های بازدارنده متعددی دارد که می تواند از طریق آنها حقوق خود را محقق کند.

وی بیان کرد: هرگونه حماقتی که رژیم سعودی و کسانی که پشت این رژیم ایستاده‌اند و مزدوران آن مرتکب شوند، هر حماقتی که علیه فرودگاه‌های ما، علیه هر هواپیمایی که وارد حریم هوایی ما می‌شود و علیه مردم ما مرتکب شوند، بهای سنگینی خواهد داشت.

مفتاح ادامه داد: به نمایندگی از مردم یمن از مردم بزرگ ایران، رهبری حکیم این کشور و همه قهرمانان آن که در شکستن محاصره هوایی یمن و به چالش کشیدن استبداد آمریکایی-صهیونیستی نقش داشتند، قدردانی و تشکر می کنم. این اقدام ستودنی است. آنها به ما اطمینان داده‌اند که در شکستن محاصره هوایی و دریایی در کنار ما خواهند ایستاد.