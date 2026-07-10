به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره با تقدیر از حضور گسترده مردم شهرستان در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران، اظهار کرد: مردم دیواندره با حضور پرشور خود بار دیگر وفاداری به آرمان‌های انقلاب و رهبر شهید را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین بزرگداشت رهبر شهید در دیواندره، افزود: این مراسم هفته آینده برگزار خواهد شد و زمان و مکان آن از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود. از همه مردم دعوت می‌کنیم با حضور در این آیین، دین خود را نسبت به رهبر شهید ادا کنند.

مردم‌داری از مهم‌ترین شاخص‌های اخلاق اسلامی است

امام جمعه دیواندره در ادامه با انتخاب موضوع «مردم‌داری از نگاه اسلام» به عنوان محور خطبه‌ها، گفت: خدمت به مردم، همدلی با جامعه، مشارکت در رفع مشکلات دیگران و احساس مسئولیت نسبت به نیازمندان، از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مسلمان و از ارکان اخلاق اسلامی است.

وی خوش‌اخلاقی، گذشت، محبت، سعه‌صدر و رسیدگی به مشکلات مردم را از مهم‌ترین جلوه‌های مردم‌داری دانست و افزود: رفتار نیکو، برخورد کریمانه و احترام به مردم، زمینه‌ساز اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد بود.

ماموستا مرادی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص)، مدارا با مردم را از سفارش‌های مؤکد اسلام برشمرد و تصریح کرد: مسلمانان باید حتی با کسانی که هم‌نظر آنان نیستند با حلم، بردباری و اخلاق نیکو رفتار کنند و از تندخویی و سخت‌گیری بپرهیزند.

وی همچنین تغییر مداوم مواضع و رفتارهای دوگانه را از ویژگی‌های ناپسند اخلاقی عنوان کرد و گفت: ثبات در مسیر حق، صداقت و خیرخواهی برای مردم از ویژگی‌های مؤمنان واقعی است.

بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات مردم پذیرفتنی نیست

امام جمعه دیواندره با تأکید بر اینکه مسلمانان همانند اعضای یک پیکر واحد هستند، اظهار کرد: بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات مردم با تعالیم اسلامی سازگار نیست و همه افراد جامعه باید در رفع گرفتاری‌های یکدیگر احساس مسئولیت کنند.

وی با انتقاد از برخی رفتارهای سودجویانه مانند احتکار کالا، افزود: منفعت‌طلبی به زیان مردم با روح تعالیم اسلامی منافات دارد و جامعه اسلامی بر پایه تعاون، همدلی و خدمت به مردم شکل می‌گیرد.

ماموستا مرادی در پایان با دعا برای عزت و سربلندی اسلام، سلامتی رهبر معظم انقلاب، رفع گرفتاری نیازمندان، شفای بیماران و تداوم امنیت و آرامش کشور، از خداوند متعال خواست نعمت، برکت و رفاه را برای مردم ایران روزافزون قرار دهد.