ماموستا مرادی:امر به معروف و نهی از منکر ضامن سلامت و پویایی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبههای این هفته نماز جمعه مسجد جامع دیواندره، پس از توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، موضوع «امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه اسلام» را محور اصلی سخنان خود قرار داد.
وی در ابتدای سخنان خود به برخی مناسبتهای روز پرداخت و همچنین مطالبی را درباره آنچه «مراسم تشییع رهبر شهید» توصیف کرد، مطرح و مراتب تسلیت خود را به خانواده ایشان و مردم ایران ابراز کرد.
امام جمعه دیواندره در ادامه با تبیین مفهوم امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: امر به معروف دعوت به هر آن چیزی است که عقل و شرع آن را نیکو میدانند و نهی از منکر نیز جلوگیری از هر عملی است که از منظر عقل و شریعت ناپسند باشد.
ماموستا مرادی با بیان اینکه این دو فریضه از مهمترین واجبات الهی هستند، افزود: حفظ دین، اجرای احکام الهی و اصلاح جامعه در گرو احیای امر به معروف و نهی از منکر است و قرآن کریم بهترین امت را جامعهای معرفی میکند که مردم آن یکدیگر را به نیکی دعوت کرده و از بدیها بازمیدارند.
وی با اشاره به دیدگاه اندیشمندان اسلامی از جمله امام غزالی، تصریح کرد: اگر فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کمرنگ شود، زمینه گسترش فساد، ناآگاهی و انحراف فراهم خواهد شد و سلامت جامعه آسیب میبیند.
امام جمعه دیواندره با تأکید بر اینکه اصلاح جامعه از اصلاح فرد آغاز میشود، گفت: هر انسان پیش از دعوت دیگران به نیکی، باید خود را به ارزشهای دینی و اخلاقی پایبند کند و با رفتار شایسته، الگوی دیگران باشد.
وی مسئولیت اجتماعی را از آموزههای مهم اسلام دانست و افزود: همانگونه که در جوامع مختلف از مسئولیت اجتماعی و مشارکت مدنی سخن گفته میشود، در فرهنگ اسلامی این مسئولیت در قالب امر به معروف و نهی از منکر تجلی یافته است.
ماموستا مرادی با استناد به آیات متعدد قرآن کریم، امر به معروف و نهی از منکر را از ویژگیهای برجسته مؤمنان برشمرد و خاطرنشان کرد: بیتفاوتی نسبت به ناهنجاریهای اجتماعی از نگاه قرآن مورد نکوهش قرار گرفته و سرنوشت امتهای پیشین نیز گواه اهمیت این فریضه الهی است.
وی بهترین شیوه اجرای امر به معروف و نهی از منکر را رفتار نیکو و اخلاق حسنه دانست و گفت: انسان میتواند با کردار شایسته، دیگران را به خیر و نیکی دعوت کرده و آنان را از زشتیها دور سازد.
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