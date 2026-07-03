  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

ماموستا مرادی:امر به معروف و نهی از منکر ضامن سلامت و پویایی جامعه است

ماموستا مرادی:امر به معروف و نهی از منکر ضامن سلامت و پویایی جامعه است

دیواندره- امام جمعه دیواندره با تأکید بر جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در آموزه‌های اسلامی، این دو فریضه الهی را عامل حفظ دین، اصلاح جامعه و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مسجد جامع دیواندره، پس از توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، موضوع «امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه اسلام» را محور اصلی سخنان خود قرار داد.

وی در ابتدای سخنان خود به برخی مناسبت‌های روز پرداخت و همچنین مطالبی را درباره آنچه «مراسم تشییع رهبر شهید» توصیف کرد، مطرح و مراتب تسلیت خود را به خانواده ایشان و مردم ایران ابراز کرد.

امام جمعه دیواندره در ادامه با تبیین مفهوم امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: امر به معروف دعوت به هر آن چیزی است که عقل و شرع آن را نیکو می‌دانند و نهی از منکر نیز جلوگیری از هر عملی است که از منظر عقل و شریعت ناپسند باشد.

ماموستا مرادی با بیان اینکه این دو فریضه از مهم‌ترین واجبات الهی هستند، افزود: حفظ دین، اجرای احکام الهی و اصلاح جامعه در گرو احیای امر به معروف و نهی از منکر است و قرآن کریم بهترین امت را جامعه‌ای معرفی می‌کند که مردم آن یکدیگر را به نیکی دعوت کرده و از بدی‌ها بازمی‌دارند.

وی با اشاره به دیدگاه اندیشمندان اسلامی از جمله امام غزالی، تصریح کرد: اگر فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کمرنگ شود، زمینه گسترش فساد، ناآگاهی و انحراف فراهم خواهد شد و سلامت جامعه آسیب می‌بیند.

امام جمعه دیواندره با تأکید بر اینکه اصلاح جامعه از اصلاح فرد آغاز می‌شود، گفت: هر انسان پیش از دعوت دیگران به نیکی، باید خود را به ارزش‌های دینی و اخلاقی پایبند کند و با رفتار شایسته، الگوی دیگران باشد.

وی مسئولیت اجتماعی را از آموزه‌های مهم اسلام دانست و افزود: همان‌گونه که در جوامع مختلف از مسئولیت اجتماعی و مشارکت مدنی سخن گفته می‌شود، در فرهنگ اسلامی این مسئولیت در قالب امر به معروف و نهی از منکر تجلی یافته است.

ماموستا مرادی با استناد به آیات متعدد قرآن کریم، امر به معروف و نهی از منکر را از ویژگی‌های برجسته مؤمنان برشمرد و خاطرنشان کرد: بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی از نگاه قرآن مورد نکوهش قرار گرفته و سرنوشت امت‌های پیشین نیز گواه اهمیت این فریضه الهی است.

وی بهترین شیوه اجرای امر به معروف و نهی از منکر را رفتار نیکو و اخلاق حسنه دانست و گفت: انسان می‌تواند با کردار شایسته، دیگران را به خیر و نیکی دعوت کرده و آنان را از زشتی‌ها دور سازد.

کد مطلب 6878232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها