ابوترابی فرد: اجازه دخالت در امور تنگه هرمز را نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به موضوع نقض یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا از سوی سران واشنگتن گفت: هیئت حاکمه آمریکا با اقدامات یکجانبه، حملات جنایتکارانه، ساختار تفاهم را نقض کردند و مرتکب جنایات جنگی فاحش گردیدند. البته استحضار دارید این یادداشت بر پایه اعتماد به هیئت حاکمه آمریکا تنظیم نشد. سازوکار تفاهم، تعهد در برابر تعهد است و ایران امروز، در دفاع از منافع ملی و حقوق همپیمانان خویش در منطقه، از همیشه قاطعتر و مصممتر است.
وی ادامه داد: ضمن سپاس و تقدیر از نیروهای مسلح کشور، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اعمال حاکمیت برای آبراهه استراتژیک هرمز و برقراری امنیت آن در راستای منافع کشورهای بهرهبردار و پاسخ گسترده و قاطع به ماجراجویی ارتش تروریست آمریکا، که صمیمانه از این دلاورمردان اقتدارآفرین سپاسگزار و قدرشناسیم، صریحاً اعلام میکنیم در هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز به آمریکا داده نخواهد شد.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه در طول چهار ماه اخیر، ارتش تروریست آمریکا از همه ظرفیت خود استفاده کرد برای آنکه آبراهه هرمز را از تحت اراده نیروهای مسلح کشور خارج کند؛ گفت: اما آن ارتش در تمام عملیاتها شکست تلخی را تجربه کرد و خسارات فراوانی را تحمل نمود. آنچه در میدان ۱۲۰ روز نبرد سخت به دست نیاوردند، هرگز تفاهم به دست نخواهند آورد. امروز ابتکار عمل به دست ایران و محور مقاومت است.
حجت الاسلام و المسلمین ابوترابیفرد در ادامه با اشاره به مراسم وداع با رهبر شهید و خانواده ایشان تصریح کرد: آیین عظیم تشییع پیکر مطهر نشاندهنده اقتدار ایران نوین و آفریننده ساحات درهمتنیده مقاومت است. این آیین را باید حماسهای بیمانند، یکتا، تاریخساز و اقتدارآفرین نامگذاری کرد. آزادگان جهان، بهویژه دو ملت عراق و ایران در مراسم وداع با مقتدای شهید، حضوری شگفتساز و بینظیر خلق کردند؛ میلیونها انسان دلباخته به امام شهید در دو کشور پهناور مقتدر، شریعتمدار و مردمسالار ایران و عراق، نظم جدید دنیای اسلام را بر مدار اندیشه الهی رهاییبخش و استکبارستیز خمینی و خامنهای به نمایش گذاشتند.
وی با تاکید بر اینکه رهبر شهید، امت و ظرفیتهای استثنایی ایران و جهان اسلام را میشناخت، تصریح کرد: ایشان با فعال کردن ظرفیتهای فکری، علمی، فرهنگی و سیاسی، امت اسلامی را در راه روشن اقتدار برآمده از ایمان و مقاومت در برابر زیادهخواهان هدایت کرد و با برنامهریزی درست، زمینه استحکام ساختار نظام اسلامی را بر اساس اندیشه دینی، تحکیم اصول مردمسالاری، توسعه علمی و دستیابی به فناوریهای نوین، حرکت در مرزهای دانش، خوداتکایی و خودکفایی، دستیابی به قدرت مدرن دفاعی بازدارنده و ارتقای سطح امنیت و توسعه زیرساختهای کشور را فراهم آورد.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: رهبر شهید با تأکید بر ایمان و ارزشهای دینی، ملی و انقلابی، ایمان به نصرت الهی و اصرار بر وحدت ملی و انسجام اسلامی، مسیر وحدت ملت و امت اسلامی را هموار ساخت. در آیین با عظمت وداع با رهبرشهید، وحدت و انسجام ناگسستنی ملل اسلامی، بهویژه دو ملت بزرگ ایران و عراق، و قدرت خیرهکننده مقتدای شهید در تجدید حیات و نظم نوین جهان اسلام نمایان شد. حرکت عظیم و سیلآسای امت در بدرقه امام، موحد، متفکر و مجاهد خویش، نقطه آغاز عظمت برای ساخت جامعه اسلامی و انقلاب دفاع مقدس است.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: دنیای استکبار و همه قدرتهای شیطانی بداند، شعارِ انتقام صرفا یک شعار نیست؛ این سخن برآورده از ایمان و اعتقاد است. کسانی که دست آنها به خون قائد امت اسلامی آلوده شده، جنایتکارانی هستند که گناه آنان هرگز بخشوده نخواهد شد و امت اسلامی، نه ملت ایران، ملت عراق، پاکستان، یمن، ترکیه، همه ملل عرب، همه دنیای اسلام و همه آزادیخواهانه جهان، خواستار انتقام از این جنایتکاران حرفهای هستند.
حجت الاسلام و المسلمین ابوترابیفرد تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه، جنگ پر افتخار رمضان، شهادت دانشآموزان مظلوم، فرماندهان و رزمندگان سلحشور مدافع میهن و شهادت رهبر، فرو ریختن هژمونی آمریکا را نوید داند؛ گنبد آهنین و امنیت رژیم صهیونیستی فرو ریخت. امنیت پایگاههای آمریکا در منطقه درهمشکست، معادله قدرت به نفع ملت سرافراز ایران و محور مقاومت و ملل مسلمان منطقه تغییر کرد و اصل بازدارندگی تهاجمی ملت ایران و محور مقاومت آغاز شد.
وی افزود: ملت عزیز، جوانان متعهد و انقلابی، نمازگزاران شجاع و ایستاده در صحنه؛ وحدت ملی ستون اصلی قدرت در برابر دشمن است. اراده و عزم نخبگان، صاحبان منبر و تریبون، رسانههای نوشتاری و دیداری، بهویژه رسانه ملی برای نزدیک کردن دیدگاهها و ارتقای سطح همفکری و تفاهم در جامعه، نقش مهم و تعیینکنندهای در پاسداری از وحدت ملی و تحکیم ارکان آن ایفا میکند.
وی اظهار کرد: همه باید به حفظ شخصیت و احترام دیگران توصیه کنید؛ باید از هر کلام و سخن و رفتار توهینآمیز پرهیز کنید؛ باید با آراستگی به ادب زبان و قول لَیّن و متین، سخن و نقد مبتنی بر دانش را در چارچوب اصول و قواعد اخلاقی، دینی و قرآنی طرح کنیم. این حرکت گامی بلند در راستای استحکام اعتماد اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و اتحاد است.
وی با تاکید بر اینکه امروز، منطقه شاهد نهضتی است که از ایمان و اراده استوار ملت، آتش سهمگین میدان نبرد، حماسه شگفتیساز حضور ایرانیان و امت اسلامی در آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید و خاندان شهید ایشان الهام میگیرد، گفت: نسل جدیدی که بر تعقل، مقاومت، ایثار، ایستادگی و بر وصولِ تبیینشده توسط قائد شهید و ارائهشده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی استوار است؛ ملتی هوشیار، مقاوم و متحد با قلبی سرشار از ایمان و امید و اعتماد به خدای بزرگ، دستهای درهمتنیده و گامهای استوار است. باید این اتحاد مقدس را پاس داشت و پیوند ملت و حاکمیت را استحکام بخشید.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر شهید درباره ضرورت حفظ اتحاد ملی گفت: امام شهید میفرمودند یکی از شیوههای دشمنی، بدبین کردن جوانان و مردم به مسئولان کشور است.همچنین ایشان میفرمودند این شیوه دشمن است، با آن مقابله کنید و شما اهل جمعه و جماعت پیشگام این حرکت باید باشید.در شرایط حساس و سرنوشتساز امروز، اختلاف دیدگاهها امری طبیعی است؛ اما اگر این اختلافنظرها از میزان متعارف و از مرزهای اخلاقی فراتر رود، به مانعی برای تفاهم و همدلی و انسجام در جامعه اسلامی تبدیل میگردد و در نتیجه، تهدیدی برای وحدت ملی است.
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