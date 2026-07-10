ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار ریشه در فرهنگ عاشورایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام حسین درویش زاده، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام سجاد (ع)، «عفاف و حجاب» را از درس‌های کلیدی واقعه کربلا دانست و تأکید کرد که ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار، ریشه در فرهنگ عاشورایی و تربیت نسل‌های فداکار دارد.

وی با استناد به آیه «إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللَّهِ أَتقاکُم»، تقوا را تنها معیار برتری انسان‌ها نزد پروردگار برشمرد و با اشاره به ایام شهادت امام سجاد (ع)، بر الگوگیری از سیره آن حضرت تأکید کرد.

امام جمعه موقت فهرج با یادآوری ۲۱ تیرماه، «روز عفاف و حجاب»، واقعه کربلا را درسی عملی برای زنان دانست و تصریح کرد: بانوان کاروان کربلا حتی در سخت‌ترین شرایط و در جریان ورود به شام، با پاسداری از حریم حیا و حجاب، این آموزه الهی را برای همیشه تاریخ ثبت کردند.

درویش زاده، افزود: حضرت زینب (س) به‌عنوان الگوی بی‌ نظیر، نه تنها در جایگاه دختر، خواهر، مادر و عمه شهید، نماد صبر بود، بلکه با تربیت فرزندانی فداکار و شهادت‌طلب، نشان داد که ریشه عفاف، با غیرت و جهاد پیوندی ناگسستنی دارد.

وی تأکید کرد: زنان ایران اسلامی به‌ ویژه مادران چند شهید، با الهام از همین مکتب، مسیر افتخار را پیمودند.

درویش‌زاده، در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم «تعظیم شعائر الهی» با استناد به آیه ۲ سوره مائده تأکید کرد و حضور پرشور مردم در مراسم‌های مذهبی را عامل اصلی ناامیدی دشمنان دانست.

وی با اشاره به تحقیقات پژوهشگران غربی همچون دکتر ژوزف، تصریح کرد: مظلومیت پیشوایان شیعه و پیوند عاطفی فطری انسان‌ها با این مکتب، باعث نفوذ پیام عاشورا در دل‌های جهانیان شده است.

امام جمعه موقت فهرج در واکنش به مناسبت «روز گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان»، ضمن انتقاد از رویکرد غرب گفت: مذاکره اگر همراه با تهدید و پیش‌شرط‌های تحمیلی باشد، گفت‌وگو نیست، بلکه تحمیل است.

وی با مروری بر تاریخ روابط ایران و آمریکا از دوره قاجار تاکنون، افزود: کارنامه این رابطه برای ملت ایران چیزی جز دخالت، فشار و خسارت نبوده است.

درویش‌زاده، در پایان به تبیین روحیه مقاومت با استناد به گفته‌های عبدالله عدلی، عالم لبنانی پرداخت و خاطرنشان کرد: همان‌طور که جبهه استکبار در عاشورا نتوانست نور حق را خاموش کند، امروز نیز با وجود تلاش‌های مذبوحانه غرب، ملت ایران با تکیه بر مکتب امام حسین (ع) و ایستادگی در برابر سلطه‌گران، شکست‌ناپذیر باقی خواهد ماند.