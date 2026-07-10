به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد خداوردی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضیاءآباد با اشاره به مراسم تشییع امام شهید، اظهار کرد: تشییع باشکوه این شهید والامقام، یکی از ماندگارترین جلوه‌های وحدت امت اسلامی بود و ضربه‌ای بزرگ به جبهه استکبار و دشمنان انقلاب اسلامی وارد کرد.

وی افزود: امروز عصبانیت آمریکا و رژیم صهیونیستی از این حضور عظیم مردمی، نشانه شکست آنان است و همان‌گونه که شهید بهشتی فرمود «آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر»، امروز نیز این پیام ملت ایران به دشمنان است.

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی بیان کرد: امام شهید با تقدیم جان خود و اعضای خانواده‌اش در راه خدا، بزرگ‌ترین معامله را با پروردگار انجام داد و به حیات جاودانه و عزت ابدی دست یافت؛ نام و راه او نیز هرگز از خاطره ملت ایران پاک نخواهد شد.

خداوردی در ادامه با قدردانی از مردم ضیاءآباد گفت: در پنج سال حضور در این شهر، همدلی، وحدت و همراهی مردم سرمایه اصلی پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بود و این اعتماد و مشارکت مردمی، زمینه اجرای برنامه‌های ماندگار بسیاری را فراهم کرد.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه نمازهای جمعه، نماز عید فطر، نماز ظهر عاشورا، برنامه‌های قرآنی، دعای توسل، سرکشی از خانواده‌های شهدا، رسیدگی به نیازمندان و حل اختلافات اجتماعی، این اقدامات را حاصل مشارکت مردم، روحانیت، هیئت‌های مذهبی، بسیج، شوراها، شهرداری، دهیاران، فرهنگیان، اصحاب رسانه و دیگر نهادهای شهرستان دانست.

امام جمعه ضیاءآباد همچنین از اجرای طرح‌های عمرانی از جمله بازسازی دارالقرآن، مرمت حمام تاریخی شهر و احداث بیت امام جمعه با مشارکت مردم تقدیر کرد و افزود: همه این اقدامات با روحیه همدلی و مشارکت مردمی به ثمر نشست.

خداوردی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: هرچه اتحاد مردم بیشتر باشد، زمینه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی در پایان از تمامی اقشار مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، بسیجیان، مسئولان، هیئت‌های مذهبی، فرهنگیان، دانش‌آموزان، مداحان، فعالان قرآنی و اصحاب رسانه برای همراهی و همکاری در سال‌های گذشته قدردانی کرد و از مردم خواست اگر کوتاهی یا قصوری از وی دیده‌اند، او را حلال کنند.