بزرگداشت ارتحال «آیت الله روحانی» در مسجد اعظم قم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین شب ارتحال آیت الله سید محمد صادق روحانی از فقها و علمای برجسته حوزه علمیه قم با حضور جمعی از علما، طلاب، روحانیون و اقشار مختلف مردم قم شامگاه یکشنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد.

آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، آیت الله محمد جواد غروی، آیت الله محسن فقیهی و آیت الله عباس کعبی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله محمدعلی گرامی و آیت الله علی کریمی جهرمی از علمای برجسته قم، حجت الاسلام سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران در این مراسم بزرگداشت حضور داشتند.