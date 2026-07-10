حضور میلیونی مردم در مراسم رهبر شهید تجدید عهد با ولایت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد اصلانی در خطبههای نماز جمعه با اشاره به سیره امام سجاد (ع)، اظهار کرد: دوران امامت ایشان یکی از سختترین، ظلمانیترین و در عین حال درسآموزترین مقاطع تاریخ اسلام و تشیع بود. پس از واقعه عاشورا، حکومت اموی با ایجاد فضای شدید اختناق، امکان هرگونه فعالیت آشکار را از اهلبیت (ع) سلب کرده بود و یاران واقعی آن حضرت بسیار اندک بودند؛ چنانکه امام سجاد (ع) فرمودند در مکه و مدینه تنها حدود بیست نفر بودند که حقیقتاً اهلبیت (ع) را دوست داشتند.
وی افزود: در آن دوران، جامعه اسلامی از نظر فکری و فرهنگی دچار انحراف شده بود و بسیاری از معارف و ارزشهای اصیل اسلامی تحریف شده یا معنای واقعی خود را از دست داده بودند. همانگونه که امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه میفرمایند، اسلام همچون پوستینی وارونه بر تن جامعه پوشانده شده بود. حاکمان ستمگر نیز تنها به دنبال نابودی اسلام نبودند، بلکه با تحریف دین، چهره حقیقی اسلام را وارونه به مردم معرفی میکردند تا راحتتر به اهداف خود دست یابند.
امام جمعه صائینقلعه با بیان اینکه امام سجاد (ع) در چنین شرایط دشواری مسئولیت هدایت جامعه را بر عهده داشتند، گفت: آن حضرت با صبر، بردباری، روشنگری، دعا، تعلیم و تربیت مردم، حفظ مبانی فکری اسلام، زنده نگه داشتن پیام قیام امام حسین (ع) و مقابله با تحریفهای دینی، از اسلام پاسداری کردند و زمینه شکوفایی علمی و فرهنگی را برای دوران امام باقر (ع) و امام صادق (ع) فراهم ساختند و نقش مهمی در احیای فرهنگ قرآنی و تمدن اسلامی ایفا کردند.
حجتالاسلام اصلانی در ادامه به ویژگیهای راهبردی سیره امام سجاد (ع) اشاره کرد و گفت: دعا و نیایش از مهمترین ابزارهای هدایت جامعه در سیره آن حضرت بود و هیچیک از ائمه اطهار (ع) به اندازه امام سجاد (ع) دعاهای ارزشمند از خود به یادگار نگذاشتهاند. همچنین آن حضرت با خرید بردگان، آموزش و تربیت آنان و سپس آزاد کردنشان، نقش مهمی در تربیت نیروهای مؤمن و گسترش فرهنگ اسلامی ایفا کردند.
وی افزود: امام سجاد (ع) در انفاق و رسیدگی به نیازمندان نیز سرآمد بودند و بخش مهمی از زندگی خود را صرف خدمت به محرومان کردند. گریههای مداوم ایشان بر مصائب کربلا نیز تنها ابراز اندوه نبود، بلکه اقدامی فرهنگی برای زنده نگه داشتن نهضت عاشورا و انتقال پیام قیام امام حسین (ع) به نسلهای آینده بود. همچنین آثار ارزشمندی همچون «صحیفه سجادیه»، «رساله حقوق» و آموزشهای فقهی، بهویژه درباره حج و زهد، از مهمترین میراث علمی آن حضرت به شمار میرود.
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به جایگاه فرهنگ شهادت، اظهار کرد: از نگاه قرآن کریم، شهادت پایان زندگی نیست، بلکه اوج پیروزی و آغاز حیات جاودانه است. شهید با خون خود پیام حق را زنده نگه میدارد، دامنه نفوذ اندیشه خود را فراتر از زمان گسترش میدهد، بر نسلهای آینده اثر میگذارد و دلهای غافل را بیدار میکند. مؤمنان اگرچه از شهادت عزیزان خود اندوهگین میشوند، اما این اندوه با امید همراه است؛ زیرا شهادت پایان حضور انسان نیست، بلکه آغاز حیات برتر و جاودانه است. اگر نگاه انسان به زندگی صرفاً مادی باشد، شهادت بزرگترین خسارت خواهد بود، اما در نگاه الهی، شهادت اوج پیروزی و رسیدن به حیات جاودان است و قرآن کریم با بیان اینکه شهیدان زندهاند، این حقیقت را آشکار ساخته است.
وی تشییع باشکوه رهبر و شهدای انقلاب را نشانه ناکامی دشمنان در خاموش کردن آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع شهدا و رهبران شهید، نمایش وحدت، ایمان، قدرت نرم انقلاب، تجدید عهد با ولایت و استمرار راه شهیدان است و نشان میدهد که دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام ماندهاند.
حجتالاسلام اصلانی با اشاره به آثار و برکات فرهنگ شهادت افزود: گسترش معنویت، نشاط انقلابی، روحیه ایثار، تقویت همدلی، وحدت و استقامت مردم، کاهش فتنه، نفاق، کینه و حسادت، یادآوری اهداف الهی، تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی، حفظ عزت، استقلال و شرافت ملت در برابر دشمنان و متجاوزان از مهمترین دستاوردهای فرهنگ شهادت است. ملتی که به فرهنگ شهادت تکیه داشته باشد، همواره سرافراز، عزتمند و شکستناپذیر خواهد بود.
وی همچنین با تأکید بر جایگاه عزاداری در مکتب اهلبیت (ع) خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و عزاداری شهدا، نشانه زنده بودن آرمانهای الهی، استمرار مکتب اهلبیت (ع)، تجدید عهد با ولایت و حفظ هویت دینی جامعه است. عزاداری حسینی تنها ابراز اندوه نیست، بلکه مکتبی برای بیداری، حرکت، امید، تربیت انسانهای مؤمن، بصیر و مقاوم و زنده نگه داشتن ارزشهای دینی است.
امام جمعه صائینقلعه گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردهاند، عزاداری در مکتب اهلبیت (ع)، بهویژه عزای سیدالشهدا (ع)، عزاداری زنده و زندهکننده است و جامعه را به سوی پیشرفت، حفظ آرمانهای الهی و تحقق ارزشهای اسلامی هدایت میکند.
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