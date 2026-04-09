به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میر احمدرضا حاجتی ظهر پنج شنبه در اجتماعات عزاداران چهلمین روز قائد امت در شهر یاسوج گفت: مردم استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج به مانند جای جای ایران اسلامی ۴۰ شبانه روز در جوش و خروش هستند.

وی با بیان اینکه امروز مردم سنگردار یک سنگر مهم و حساس هستند که تاریخ بشریت را مشخص می‌کند، افزود: در چهلمین روز شهادت قائد امت، اگر قرار است حق رهبری را ادا کنیم باید به آثار رهبر شهید بپردازیم.

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه امروز نیامدیم اشک ماتم بریزیم بلکه عزاداری ما برای رهبر شهیدمان بعد از پیروزی کامل جبهه مقاومت خواهد بود، گفت: حضور امروز ما بیعت مجدد با امام کبیر، امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی است که تا آخرین قطره خون در میدان هستیم و به ترامپ قمارباز و نتانیاهو کثیف بفهمانیم اگر سر به سر تن به کشتن دهیم دریغ است که کشور به دشمن دهیم.

حجت‌الاسلام حاجتی با بیان اینکه اگر تا دیروز با آمریکا و جبهه کفر برادر کشتگی داشتیم امروز پدر کشتگی داریم، با طرح این سوال که چرا استکبار از زمان انقلاب سر جنگ با انقلاب وارد شدند و در ابتدای انقلاب اسلامی قصد ترور امام راحل را داشتند و امام خامنه‌ای را شهید کردند.

وی گفت: مرزهای ایران در زمان صفویه با پنج میلیون کیلومتر تا اروپا هم رسیده بود اما در دوره‌های مختلف ایران را آنقدر تجزیه کردند که ۱۷ استان و یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر نوار ساحلی از ایران جدا شد.

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه هرگاه دست ناپاک استعمار و استکبار در ایران بوده بخشی از کشور جدا شده است، افزود: آنقدر این کشور را تجزیه کردند که از پنج میلیون کیلومتر عهد صفوی به یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر رسیدیم و تنها دوره‌ای که دستشان از تجزیه ایران کوتاه ماند زمان جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه دشمن ترین دشمنان ایران یهود است در حوادث اخیر هم دست آنها در کار است، گفت: در دوره‌هایی که بیگانگان در ایران بودند چون رهبر شجاعی برای دفاع از مردم نبود باعث شد ۹ میلیون نفر براثر قحطی جان خود را از دست دهند.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: کشور در دوره پهلوی متحمل ضرر و زیانهای زیادی شد و این خاندان منحوس همواره به دنبال نابودی ایران بودند و حالا دست به دامن اسرائیل غاصب شدند.

وی بیان کرد: ۲۲ بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و ۲۳ بهمن همان سال تجزیه‌طلبان فعالیت خود را آغاز کردند و ۴۷ سال تهدید، ترور، کودتا و جنگ راه انداختند تا انقلاب اسلامی را زمین بزنند.

حجت الاسلام حاجتی تاکید کرد: در آغاز پیروزی انقلاب، صدام را تحریک کردند تا به ما حمله کرد اما در دوره امام روح‌الله یک متر از خاک کشور به دست بیگانگان نیافتاد چون رهبر شجاع و مرزبان غیور داشتیم.

وی بیان کرد: بعد از شکست در جنگ هشت ساله، دشمنان از پای ننشستند و دسیسه‌های مختلف راه‌اندازی کردند در عصر سید علی خامنه‌ای و ۳۷ سال امامت ایشان علیرغم تحریم‌های شدید اما پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم حتی دو ماه قبل از شهادت ایشان چند ماهواره پیشرفت به فضا پرتاب کردیم.

حجت‌الاسلام حاجتی با بیان اینکه در زمان زعامت امام شهید در حوزه هسته‌ای به جایگاه خوبی رسیدیم، تصریح کرد: کشوری که قبل از انقلاب همه پزشکانش از بنگلادش، پاکستان، هند و فیلیپین بود در دوره انقلاب اسلامی در حوزه پزشکی و پیراپزشکی به چنان جایگاهی رسیده بود که دوره اوباما ۱۸ جامعه این کشور به رئیس جمهورشان نامه نوشته و از پیشرفت در این حوزه‌ها احساس خطر کردند.