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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

رایزنی تلفنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره تحولات منطقه

رایزنی تلفنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره تحولات منطقه

وزرای خارجه مصر و قطر در تماسی تلفنی، ضمن گفتگو درباره تحولات تنش اخیر در منطقه، از تمامی طرف‌ها خواستند تا به زبان دیپلماسی و گفتگو اولویت دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در چارچوب ارتباط و هماهنگی مستمر میان دو کشور تلفنی گفتگو کردند.

دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات تنش اخیر در منطقه رایزنی و بر اهمیت مهار تنش‌ها و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری تاکید کردند.

عبدالعاطی و بن عبدالرحمن در ادامه از تمامی طرف‌ها خواستندتا به زبان دیپلماسی و گفتگو اولویت دهند و برای اجرای یادداشت تفاهم امضاشده میان طرف‌های آمریکایی و ایرانی به منطور هموار شاختن دستیابی به توافق نهایی میان دو طرف که به کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند، به مذاکرات بازگردند.

کد مطلب 6884051

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    نظرات

    • US ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      شما عرب های بی غیرت فقط بلد هستید پایگاه در اختیار امریکا بذارید

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