رایزنی ویتکاف و عبدالعاطی درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه آخرین تحولات مسیر مذاکرات آمریکا و ایران و تماسهای اخیر در جریان برای دستیابی به توافق میان دو طرف را بررسی کردند.
وزارت امورخارجه مصر اعلام کرد که این توافق میتواند به کاهش تنش، پایان جنگ و آغاز مرحله جدیدی از امنیت و ثبات در منطقه کمک کند.
عبدالعاطی در این تماس بار دیگر بر استقبال مصر از این توافق تأکید کرد و بر اهمیت یکپارچه سازی تمامی تلاشها در همکاری با شرکای منطقهای برای دستیابی به توافق نهایی که نگرانیهای تمامی طرفها را در نظر بگیرد تأکید کرد.
وی همچنین گفت که ضرورت دارد که از این فرصت برای پایان دادن به جنگ و حمایت از ثبات منطقهای استفاده کرد.
ویتکاف نیز در این تماس از تلاشهای گسترده طرفهای منطقهای از جمله مصر برای دستیابی به توافق قدردانی کرد و گفت که امیدوار است که این توافق به تقویت امنیت و ثبات منطقه منجر شود.
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