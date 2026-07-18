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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

هشدار وزیر خارجه مصر درباره تبعات گسترش درگیری بر امنیت منطقه

هشدار وزیر خارجه مصر درباره تبعات گسترش درگیری بر امنیت منطقه

وزیر خارجه مصر بر لزوم اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک و جلوگیری از گسترش دایره درگیری با توجه به پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، وزیران امور خارجه مصر و قبرس در یک گفتگوی تلفنی، ضمن بررسی راه‌های تقویت روابط راهبردی، بر اهمیت اجرایی شدن تفاهم ‌نامه ‌های کارگری و توسعه همکاری‌های سه‌جانبه با یونان تأکید کردند.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس، در مکالمه‌ای تلفنی آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه را بررسی کردند.

دو وزیر در مورد تحولات منطقه‌ای و راه‌های کاهش تنش در منطقه تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه، همتای قبرسی خود را در جریان تلاش‌های مصر برای کاهش تنش و مهار تنش‌ها قرار داد و بر لزوم اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک و جلوگیری از گسترش دایره درگیری با توجه به پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه، امنیت ناوبری بین‌المللی و حرکت تجارت جهانی و زنجیره‌های تأمین تأکید کرد.

وزیر خارجه قبرس نیز با قدردانی از نقش ثبات‌آفرین مصر، بر همراهی کشورش با قاهره برای کاهش تنش‌ها تأکید کرد و دو طرف موافقت کردند، رایزنی‌های نزدیک خود را در چارچوب روابط راهبردی دو کشور ادامه دهند.

کد مطلب 6891436

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