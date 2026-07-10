تأکید قطر و پاکستان بر کاهش تنش و حمایت از امنیت منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از دیوان امیر قطر اعلام کرد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تماس تلفنی از سوی «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان دریافت کرد که در جریان آن آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های حمایت از امنیت منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، نخست‌وزیر پاکستان حمایت کامل و همبستگی کشورش با دولت قطر را در سایه تحولات کنونی اعلام کرد.

شریف همچنین بر تمایل اسلام‌آباد برای ادامه هماهنگی و همکاری مشترک با دوحه به منظور تقویت صلح در منطقه تأکید کرد.

دیوان امیر قطر افزود که آل ثانی و نخست‌وزیر پاکستان بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز اتفاق نظر داشتند.

دو طرف همچنین بر ادامه همکاری برای حمایت از امنیت منطقه و امنیت کشتیرانی تأکید کردند.

امیر قطر و نخست‌وزیر پاکستان در پایان بر تداوم هماهنگی‌های مشترک به منظور فراهم کردن شرایط تحقق صلحی پایدار در منطقه تأکید کردند.