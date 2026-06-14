ابراز امیدواری قطر و کویت برای توافق زود هنگام ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «قنا» قطر، «محمد بن عبدالرحمن» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تماس تلفنی با «جراح جابر الاحمد الصباح» وزیر امور خارجه کویت تلاش‌های میانجیگری میان واشنگتن و تهران را بررسی کردند.

دو طرف ابراز امیدواری کردند که این توافق به زودی بین ایران و آمریکا امضا شود.

به دنبال گمانه زنی ها برای امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا، رایزنی و تحرکات دیپلماتیک در منطقه شدت گرفته است.

در همین رابطه، ساعاتی پیش استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امورخاورمیانه و بدر عبدالعاطی، وزیر امورخارجه مصر درباره توافق تهران و واشنگتن به صورت تلفنی رایزنی کردند.

در این تماس، ویتکاف مراتب قدردانی خود از تلاش های مصر برای دستیابی ایران و آمریکا به توافق را اعلام کرد.

همچنین وزیران امورخارجه عربستان و پاکستان نیز درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا به صورت تلفنی گفتگو کردند.