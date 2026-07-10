امام جمعه دیر: مردم ایران پشتوانه بزرگی برای مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی حسینی در خطبههای نماز جمعه بندر دیّر، ضمن تسلیت ایام شهادت امام سجاد (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، به تبیین جایگاه شهادت و آثار آن برای فرد و جامعه پرداخت.
امام جمعه دیّر با اشاره به آیه قرآن در خصوص جایگاه شهیدان، تصریح کرد: شهادت برخلاف محاسبات مادی، اوج پیروزی و حیاتی برتر است. شهید با خون خود، دامنه نفوذش را فراتر از زمان حیات مادی گسترش داده و بر نسلهای پس از خود اثر میگذارد.
وی ادامه داد: امام حسین (ع) نیز با نثار جان خود، شوکی به جامعه وارد کرد تا جهالت مردم و تبلیغات مسموم دشمنان را خنثی کند. امروز شهادت رهبر فقید ما نیز همین نقش غفلتزدایی را ایفا کرد و بسیاری را به بیداری و نگاهی نو نسبت به حقایق رساند.
امام جمعه دیّر بیان کرد: به تعبیر آیتالله مطهری، شهادت تزریق خون به پیکر اجتماع است. خونی که ملت را به صحنه میآورد و ظرفیتهای نهفته را فعال میکند. جامعهای که از مرگ نمیهراسد، تسلیمناپذیر است؛ برخلاف ملتهایی که از ترس جان، در برابر دشمن ذلیل شده و سرمایههای ملیشان از جمله نفت و انرژی هستهای را با بیکفایتی به بیگانگان واگذار کردند. اما امام شهید ما با ایستادگی، این صنعت گرانبها را برای آینده کشور حفظ کرد.
وی با تأکید بر اینکه شهادت پایان حضور نیست، بلکه آغازی برای حضور جاودانه است، گفت: دشمنان تصور میکردند با حذف فیزیکی شخصیتهای بزرگ، اندیشه آنان از بین میرود، اما شهادت، پیام شهید را رساتر و راه او را فراگیرتر میکند. تشییع دهها میلیونی پیکر مطهر رهبر شهید، حجتی بر باطل بودن ادعای دشمنان در خصوص عدم جایگاه ایشان در میان مردم است. حتی اظهارات اخیر ترامپ نیز نشان داد که دشمن در دستگاه محاسباتی خود دچار خطا شده و پیوند عاطفی مردم با رهبرشان را درک نکرده است.
حسینی بر نقش بازماندگان در تداوم این نهضت تأکید کرد و افزود: ما باید از الگوی حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در جهاد تبیین درس بگیریم. حضور حماسی مردم در تشییع پیکر امام عزیز، اعلام وفاداری به آرمانهای مقاومت و استکبارستیزی بود و ما وظیفه داریم این مسیر سازشناپذیری را با فریاد «هیهات من الذله» ادامه دهیم.
وی با اشاره به تأثیر همنشینی بر افراد، گفت: مسئولان باید در انتخاب مشاوران و کسانی که از آنها حرفشنوی دارند و وظیفه اطلاعرسانی به آنها را بر عهده دارند، دقت کنند و افراد شایسته، امین و پاکدست را برگزینند.
حسینی افزود: نفوذ جریانی بر تصمیمات مسئولان تأثیرگذار است و افکار آنان را به سمتی سوق میدهد که برخلاف منافع مردم و جامعه است.
امامجمعه دییر با اشاره به سالروز کشف حجاب رضاخانی و انتقاد از برخی اظهاراتِ متضاد با احکام الهی، گفت: حجاب حکم خداست. متأسفانه در جامعه، کار از بدحجابی گذشته و اکنون شاهد کشف حجاب هستیم؛ در همین شهر ما نیز افرادی با پوششهای زننده در اجتماع ظاهر میشوند و گویا کسی در این زمینه واکنشی نشان نمیدهد.
وی افزود: جلوی اجرای قانون خدا و حجاب را گرفتند و ادعا کردند که اگر اجرا شود، اعتراضات آغاز میشود؛ آیا وضعیتی بدتر از اغتشاشات و فتنه پارسال متصور بود؟ امام شهیدِ ما خوندلها از این جماعت خورد.
حسینی گفت: دشمنان از دیرباز به این نتیجه رسیدهاند که برای سلطه بر کشورها، باید به سراغ قشر مؤثر جامعه، یعنی بانوان و دختران بروند. نخستین اقدام آنان، ترویج کشف حجاب و بیبندوباری برای جلوگیری از ازدواج و تشکیل خانواده است که فروپاشی کانون خانواده را در پی دارد. هدف دوم آنان، گسترش فساد در جامعه است که منجر به بیبندوباری و مزاحمتهای خیابانی میشود؛ و هدف دیگر دشمن، جلوگیری از تولید نسل است.
وی گفت: دشمن وقتی میبیند از طریق جنگ نظامی نمیتواند بر مسلمانان غلبه کند، با تزریق فحشا، فساد و تضعیف بنیه اعتقادی جامعه، بهدنبال اندلسی کردن کشور است.
امام جمعه دیّر با اشاره به فتنه تیرماه ۱۳۷۸ گفت: از سال ۱۳۷۶ ضدیت با ارزشهای اسلامی و ولایتفقیه در کشور آغاز شد و در سال ۱۳۷۸ مسائلی پیش آمد؛ در آن زمان برخی متولیان و مسئولان بهجای آرام کردن فضا، بهدنبال فتنهگری و براندازی نظام بودند که ملت به صحنه آمد و مانند حماسه ۹ دی، آن فتنه را خاموش کرد.
وی افزود: من همه کسانی را که گرایش اصلاحطلبی دارند، متهم نمیکنم، اما عدهای معدود از همان ابتدا بنای فتنهگری داشتند. آنها در شهادت امام امام شهید حتی یک پیام تسلیت ندادند، اما وقتی حضور پرشور مردم در تشییع پیکر ایشان را دیدند، پیام دادند که این جمعیت مدیریتشده است! ملت چهکار کنند که شما باور کنید آنها طرفدار نظام و انقلاب هستند؟ سکوت در برابر این افراد و جریانها جایز نیست.
وی گفت: طی هفته گذشته شاهد بودیم که ملت ایران و مردم وفادار عراق، احساسات پاک خود را نسبت به آن امام شهید ابراز کردند؛ مردم ایران و عراق سنگ تمام گذاشتند. از مسئولان خودمان و همه کسانی که در برگزاری این برنامهها نقش اساسی داشتند و از مردم عزیز تشکر میکنم. آنچه شاهد بودیم، از یکسو نشانگر عشق و شیفتگی مردم به رهبر و پیشوایشان بود و از سوی دیگر، وفاداری مردم به نظام اسلامی و حمایت از رهبری نظام آیتالله سیدمجتبی خامنهای را نشان میداد.
حضور دهها میلیونی مردم، پیامهای متعددی داشت
وی ادامه داد: این حضور دهها میلیونی مردم، پیامهای متعددی داشت؛ از وفاداری و عشق به امام شهید گرفته تا دفاع از نظام اسلامی، رهبری، مقاومت، استکبارستیزی، حمایت از مظلومان و مبارزه با رژیم صهیونیستی. خون پاک آن امام شهید در رگهای جامعه جاری شد.
وی افزود: پیام دیگر این بود که تمام جبهه مقاومت، خونخواه امام شهید خواهند بود و قاتلان ایشان و شهدای جنگ اخیر را مجازات خواهند کرد. ملت و مردم خوب ما در این اجتماعات باشکوه، از مسئولان بهجد خواستند که مسئله قصاص قاتلان را در دستور کار خود قرار دهند؛ بهویژه اینکه رهبر انقلاب این مسئله را بر عهده قوه قضاییه گذاشتهاند.
حسینی یادآور شد: این درد بزرگی است که رهبر ما نتواند در تشییع جنازه پدر، همسر و خواهرش شرکت کند، اما ترامپ در همسایگی ما در ترکیه، به ملت ایران توهین کند و انواع کلماتی که شایسته خودش است را به ملت ما نسبت دهد. چرا مسئولان ما محکم و باصلابت در دهان این مرد خبیث نمیزنند؟ اگر یک جوان کوچکترین حرفی به برخی مسئولان بزنند، چنان با او برخورد می کنید، اما آنوقت اخلاق اسلامی را برای ترامپ به کار میبرید؟ از چه میترسید؟ این وادادگیهاست که کار دست ما داده است.
وی با بیان اینکه تا کی باید رهبر ما از نظر امنیتی نتواند در جامعه ظاهر شود گفت: از روز نخست که تفاهمنامه امضا شد، نقض آن آغاز گردید؛ آتش بس در لبنان اجرا نشد، دشمن در تنگه هرمز کریدور جدید درست کردند، تحریمها را دوباره برقرار کردند و نقاطی از کشور را بمباران کردند که بیش از ۱۵ نفر از مردم ما شهید شدند. دشمن هم اهانت و تهدید میکنند و هم عملاً حمله میکنند و ترامپ اعلام کرد که این تفاهمنامه از نظر ما تمامشده است، ولی مسئولان ما همچنان کوتاه نمیآیند.
خطیب جمعه دیّر با اشاره به توییت معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور مبنی بر اینکه برابر کسی که بر امضای خود و عهدی که میبندد نمی ماند تکلیف چیست عنوان کرد: تکلیف از روز اول مشخص بود. مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود، اما ما بیش از ده بار گزیده شدیم. مسئولان ما سادهاندیشی میکنند و به حرفهای ترامپ گوش میدهند. ذات ناپاک دشمن مانند ذات سگ است که در اقیانوس هم پاک نمیشود؛ آنها با اسلام و انقلاب کینه دارند.
وی با اشاره به نقض عهدهای مکرر دشمن در جریان مذاکرات گذشته و فعلی ابراز کرد: امام شهید بارها فرمودند کسانی که دم از مذاکره میزنند، یا الفبای مذاکره یا الفبای غیرت را بلد نیستند.
امام جمعه دیر با بیان اینکه عزت این ملت نباید به این آسانی معامله شود خاطرنشان کرد: این ملت عزیز است و با این حضور خود در تشییع امام شهید نشان داد که پشتوانه بزرگی برای مسئولان است و باید قدردان آنها بود.
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