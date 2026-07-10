ترامپ و نتانیاهو مظهر خباثت هستند؛ ملت ایران ابهت آمریکا را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهروز شمسی فر در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با اشاره به مناسبت ۲۵ محرم و شهادت امام سجاد (ع)، اظهار داشت: ایشان و حضرت زینب (س)، پیام کربلا را برای بشر تا روز قیامت حفظ کردند، نشر دادند، اگر ما با مسیر حق و صراط مستقیم آشنا هستیم بهخاطر این پیامرسانی امام سجاد (ع) بوده است.
حجاب واجب شرعی و قانونی است
وی با اشاره به مناسبت ۲۱ تیرماه، روز حجاب و عفاف، عنوان کرد: حجاب واجب شرعی است، آنهایی که دین برایشان مهم است، چون دستور خداست، باید حجاب را رعایت کنند.
امامجمعه موقت خرمآباد، افزود: حجاب، یک واجب قانونی است، قانون باید اجرا شود، نمیشود برخی به بعضی از قوانین پایبند نباشند، حجاب قانون کشور است، یک واجب قانونی است، واجب سیاسی است، دشمن ما از طریق رواج بدحجابی و بیحجابی نقشه کشیده برای این کشور، بیبند باری را میخواهد رواج بدهد، این باعث فروپاشی خانواده میشود، دشمن نقشه کشیده که فرهنگ ملی و دینی ما را از بین ببرد تا به اهداف شوم خودش برسد.
ترامپ و نتانیاهو مظهر خباثت و پلیدیها هستند
حجتالاسلام شمسی فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، گفت: انسانهای مؤمن و الهی که بر عهد و پیمان خود باخدا ماندند، استقامت کردند و شربت شهادت را نوشیدند، مانند امام شهید ما که در مسیر صراط مستقیم و دفاع از حق ایستاد تا شربت شهادت را نوشید.
وی گفت: دو تفکر و مکتب در مقابل هم هستند، یکی لیبرالیسم غربی که خدا را از زندگی بشر کنار شده، در عرصه سیاسی، اجتماعی و. خدا گریزی را رواج میدهد، دنبال خالیشدن جامعه از معنویت ارتباط باخدا است، مادیگرایی و غرقشدن در لذات زندگی مادی را دنبال میکند، فساد، تجاوز و... را ترویج میدهد، گفت: دورشدن از ارزشهای اخلاقی و انسانی مانند عدالت، انسانیت، مهربانی و... ثمره فرهنگ غربی است، چپاول ملتها، قتل و کشتار را غربیها دنبال میکنند، غرب مظهر همه خباثتها است.
امامجمعه موقت خرمآباد با تأکید بر اینکه نماد این تفکر، ترامپ و نتانیاهو میشود، مظهر همه خباثتها، پلیدیها، انحرافها، رسواییها، گمراهیها و تباهیها، ترامپ است، عنوان کرد: تفکر دیگر داریم که تفکر مکتب اسلام ناب و محمدی است، در این تفکر خدامحور است، ارتباط باخدا و معنویت در آن وجود دارد، حضور خدا در عرصهها زندگی بشر در آن وجود دارد، اقتصاد، فرهنگ و... بر اساس عدالتخواهی تعریف میشود، ظلمستیزی، دفاع از مظلوم، مبارزه با فساد و فاسدان، مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم، مبارزه با تروریستهای انسان کش، کمک به محرومان، احترام به ملتها، ارزشهای اخلاقی در این مکتب وجود دارد، نماد این تفکر هم امام شهید ما است.
رهبر شهید مظهر تفکر و مکتب اسلام ناب محمدی است
حجتالاسلام شمسی فر، افزود: این دو تفکر مقابل هم قرار گرفتهاند، این نبرد ادامه دارد، این نبرد نه با تفاهم تمام میشود، نه با قرارداد، زمانی تمام میشود که یکی از این دو از بین برود، آنی که از بین میرود باطل است، تفکر و مکتب اسلام ناب محمدی کسانی را تربیت میکند؛ مانند امام شهید و حاجقاسمها، انسانهای شجاع، دلیر، مؤمن، نترس، را تربیت میکند، این تفکر قطعاً پیروز است، باطل رفتنی است، این وعده خداست و حتماً این وعده محقق خواهد شد.
وی افزود: ما خدا را شاکریم که زیر پرچم و تفکر علوی، حسینی و فاطمی قرار گرفتهایم و راه امام شهیدمان را ادامه میدهیم، این راه شکست در آن معنا ندارد، یا شهادت است یا پیروزی ظاهری است، شکست در مسیر حق راه ندارد، با استقامت نصرت خدا خواهد رسید، همانطوری که امام شهید ما وعده داد که شما فروپاشی امپریالیسم اروپا را خواهد دید، شما ازبینرفتن غده سرطانی را خواهید دید، امام شهید ما به ما وعده داده است که در قدس نماز خواهید خواند.
امامجمعه موقت خرمآباد، تصریح کرد: همانطوری که این ملت ابهت آمریکا را شکسته است، این ملت با پرچمهای قرمز درخواست قصاص داشتهاند که این ترامپ و نتانیاهو که مظهر خباثت، رذالت و... هستند، خونهای پاکی را بر زمین ریختهاند، مانند حاجقاسمها و امام شهید ما کشته شوند، ان شاالله جوانمردی پیدا خواهد شد و خون این دو خبیث را بر زمین خواهد ریخت و آنها را به درک واصل خواهد کرد. اینها باید کشته شوند، تا دیگرکسی جرئت نکند امام و رهبر ما را تهدید کند، انتقام بالاتر از این است، این با خروج آمریکا از منطقه، با شکست استکبار جهانی و صهیونیسم و ریشهکنشدن اسرائیل و حاکمیت اسلام ناب بر جهان محقق خواهد شد.
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