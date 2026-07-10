دستگیری عاملان نزاع و درگیری در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، تعدادی از افراد با استفاده از سلاح سرد (قمه و چوب) اقدام به درگیری کرده بودند که این اقدام مخل نظم عمومی، موجب ارعاب و سلب آسایش شهروندان در آن منطقه شده بود.

عوامل انتظامی با حضور مقتدرانه و سرعت عمل در محل درگیری، ضمن پایان‌دادن به نزاع، ۴ عامل اصلی این درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.

متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و در نهایت با دستور قضایی روانه زندان شدند.