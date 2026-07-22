واژگونی نیسان با ۱۸ سرنشین در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده علوم پزشکی مراغه روز چهارشنبه اعلام کرد: در پی این حادثه تعداد پنج دستگاه آمبولانس از مرکز فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان به ۲ بیمارستان سینا و شهید بهشتی انتقال یافتند.

همه ۱۸ سرنشین این خودرو جزو مصدومان بودند و تعداد پنج نفر از آنها به دلیل جراحت های سطحی پس از مداوا و عملیات درمان اولیه از مراکز درمانی ترخیص شدند و بقیه هنوز تخت درمان هستند.

کارشناسان مرکز فوریت های پزشکی و اورژانس مراغه پس از حضور در صحنه، ضمن انجام ارزیابی سریع و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را بر اساس وضعیت بالینی تریاژ کردند و پس از تثبیت شرایط، آنان را به بیمارستان‌های مدنظر منتقل کردند.

بنا بر اعلام دانشکده علوم پزشکی مراغه، وضعیت عمومی یکی از مصدومان وخیم بوده و تحت مراقبت‌های تخصصی قرار دارد.