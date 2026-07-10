حمایت مردم یمن از ایران و قدردانی از حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران نفر از مردم یمن در میدان السبعین صنعا و دیگر استان‌های این کشور در راهپیمایی‌ «حمایت از بیانیه نیروهای مسلح یمن» شرکت کردند.

در بیانیه پایانی راهپیمایی‌ مردمی یمن در حمایت از نیروهای مسلح این کشور آمده است: حمایت کامل خود را از بیانیه نیروهای مسلح یمن اعلام می کنیم و آن را حقی مشروع و پاسخی به مظلومیت مردم یمن می دانیم. تأکید می کنیم محاصره فرودگاه‌ها و بنادر یمن از سوی ائتلاف سعودی-آمریکایی را نخواهیم پذیرفت و هرگونه تجاوز یا نقض حریم هوایی این کشور با پاسخی قاطع روبرو خواهد شد.

مردم یمن که علاوه بر پرچم کشورشان، پرچم کشورهای محور مقاومت یعنی ایران، لبنان و حزب الله و عراق را هم در دست داشتند، افزودند: همبستگی کامل خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام و اقدامات آمریکا را که به هیچ عهد و توافقی پایبند نیست، محکوم می کنیم. از وحدت و انسجام مردم ایران و حضور میلیونی آنان در مراسم تشییع آیت الله سید علی خامنه‌ای قدردانی می کنیم.

در بخش دیگری از این بیانیه بر تداوم معادله «وحدت میدان‌ها» و هماهنگی کامل با محور مقاومت شامل فلسطین، لبنان، ایران، عراق و یمن و آمادگی برای مقابله با هرگونه تشدید تنش و پایبندی ملت یمن به مسیر آزادیخواهی و حمایت از آرمان‌های امت اسلامی، به‌ ویژه مسئله فلسطین تأکید شده است.

در بیانیه پایانی این راهپیمایی همچنین از مردم یمن در شمال و جنوب کشور خواسته شده است تا برای مقابله با اشغالگران، آزادسازی سراسر خاک یمن، پس گرفتن منابع ملی و تحقق آزادی و استقلال، متحد شوند.