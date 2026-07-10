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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

شهردار رباط‌کریم: ته‌سیگار محوطه بیمارستان را به آتش کشید

شهردار رباط‌کریم: ته‌سیگار محوطه بیمارستان را به آتش کشید

رباط کریم- شهردار رباط‌کریم گفت:آتش‌سوزی بیمارستان فاطمه‌الزهرا که به‌احتمال زیاد بر اثر پرتاب ته‌سیگار رخ داده بود، با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار شدو خسارت گسترده‌ای بر جای نگذاشت.

حمیدرضا اله‌یاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتش‌سوزی در محوطه بیمارستان فاطمه‌الزهرا(س) رباط‌کریم خبر داد و اظهار کرد: منشأ این حریق محل انباشت ضایعات و پتوهای مستعمل بیمارستان بوده که بر اساس بررسی‌های اولیه، ظاهراً بر اثر پرتاب ته‌سیگار شعله‌ور شده است.

وی که شهردار رباط‌کریم است، افزود: نیروهای آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و کمتر از ۶ دقیقه در محل حاضر شدند و با مهار سریع آتش، از سرایت حریق به بخش‌های اصلی بیمارستان جلوگیری کردند.

اله‌یاری با اشاره به خسارات این حادثه تصریح کرد: این آتش‌سوزی خسارت گسترده‌ای به همراه نداشت و تنها بخشی از محدوده دیالیز بیمارستان دچار آسیب جزئی شد.

شهردار رباط‌کریم در پایان از عملکرد به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی در مهار این حادثه قدردانی کرد.

کد مطلب 6884137

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