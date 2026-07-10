حمیدرضا اله‌یاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتش‌سوزی در محوطه بیمارستان فاطمه‌الزهرا(س) رباط‌کریم خبر داد و اظهار کرد: منشأ این حریق محل انباشت ضایعات و پتوهای مستعمل بیمارستان بوده که بر اساس بررسی‌های اولیه، ظاهراً بر اثر پرتاب ته‌سیگار شعله‌ور شده است.

وی که شهردار رباط‌کریم است، افزود: نیروهای آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و کمتر از ۶ دقیقه در محل حاضر شدند و با مهار سریع آتش، از سرایت حریق به بخش‌های اصلی بیمارستان جلوگیری کردند.

اله‌یاری با اشاره به خسارات این حادثه تصریح کرد: این آتش‌سوزی خسارت گسترده‌ای به همراه نداشت و تنها بخشی از محدوده دیالیز بیمارستان دچار آسیب جزئی شد.

شهردار رباط‌کریم در پایان از عملکرد به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی در مهار این حادثه قدردانی کرد.