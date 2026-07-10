به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارقان حرفه‌ای موبایل و موتورسیکلت در ری خبر داد و اظهار کرد: در پی افزایش سرقت‌های موبایل‌قاپی در هفته‌های اخیر در محدوده امین‌آباد، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۳ امین‌آباد قرار گرفت.

وی که عامل برقراری نظم و امنیت در جنوب تهران است، افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

مافی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این سارق، ۱۰ دستگاه تلفن همراه هوشمند سرقتی کشف شد و متهم که دارای سوابق کیفری است، در تحقیقات پلیس به هشت فقره موبایل‌قاپی در محدوده امین‌آباد اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: در عملیاتی دیگر و در پی افزایش سرقت موتورسیکلت در محدوده شهرری، مأموران کلانتری ۱۳۱ شهرری با اجرای گشت‌های هدفمند و نامحسوس، دو سارق حرفه‌ای موتورسیکلت را شناسایی و دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه این متهمان، سه دستگاه موتورسیکلت مسروقه و یک قبضه سلاح سرد از نوع قمه کشف شد و متهمان برای ادامه تحقیقات و سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.